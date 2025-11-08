大肥鼠忘情「狂嗑米腸」超噁畫面曝光⋯鹹酥雞業者回應了！衛生局出手

記者林昱孜／嘉義報導

料理鼠王！嘉義市一間鹹酥雞攤驚見老鼠出沒，網友直擊拍下畫面，老鼠爬上攤車，對米腸情有獨鍾，直接腳踩上頭飽餐一頓。畫面透過社群瘋傳，引起網友熱議，業者PO文道歉，已經立即聯絡除蟲滅鼠公司進行環境處理，嘉義市衛生局表示，命其限期改正，屆期不改正，裁處6萬元以上罰款。

鹹酥雞攤業者PO文道歉，8日已經找除蟲滅鼠業者到場清消，暫停營業一天。（圖／翻攝黑色豪門企業）

《黑色豪門企業》粉專貼出一段影片，只見灰色大老鼠爬上鹹酥雞攤車，站在大腸上，嘴巴沒停下來過；影片PO網後，引起網友熱議，「正港鼠條」、「品檢員啦」、「主廚試菜，請尊重專業」、「直接起雞皮疙瘩了」。

對此，該家鹹酥雞業者PO文表示，造成大家驚恐非常抱歉，一直非常注重食安問題，也有投保產品責任險，當時正在裡頭備料，聽到顧客大喊，上前查看直擊「老鼠從檯上跳下」，事後已經立即消毒，丟棄周邊商品，聯繫除蟲滅鼠，今（8)日進行環境清消，向大家道歉。

嘉義市衛生局獲報後前往稽查，但業者閉店消毒，將擇營業日上門，若有違反相關規定，會先命其限期改正，屆期不改正，將裁處6萬元以上2億元以下罰鍰。



