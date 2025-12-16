大肥鼠機艙亂竄！班機緊急停飛 逾250名乘客受影響

國際中心／游舒婷報導

荷蘭皇家航空（KLM）一架飛往加勒比海的客機，日前在飛行途中驚傳機艙內出現老鼠，一度引發乘客的驚慌，相關影片在社群平台瘋傳，這場老鼠危機也打亂了250多名乘客的行程。

大肥鼠出現在飛機上。（圖／取自@Fahadnaimb）

《獨立報》報導，該航班原定於12月10日自阿姆斯特丹起飛，先飛往阿魯巴，再飛到博奈爾島。不料，飛機抵達因為老鼠出現，後續因為安全疑慮遭到停飛，導致超過250名乘客後續的行程受阻。從影片中可以看到，一隻大肥鼠在機艙窗簾軌道與行李置物櫃間來回奔跑，引起乘客們的驚呼。

KLM發言人表示，這起事件相當罕見，基於乘客與機組人員安全考量，航空公司決定取消航班，並安排飛機進行全面清潔後才重新投入服務，受影響旅客已獲得過夜住宿與改訂替代航班的協助。

至於老鼠為何出現在飛機上，航空公司坦言原因無法確認。發言人指出，發現老鼠時飛機已在海上飛行，機長當下別無選擇，只能繼續完成航程，機組人員也全程監控狀況，老鼠也未接觸機上食物。

航空專家指出，老鼠若啃咬電線或飛機關鍵設備，恐對飛航安全造成風險，因此航空公司對此類事件相當警戒。

而根據報導，飛機上出現老鼠並非首例。今年9月，印度靛藍航空一架國內航班在起飛前發現機艙內有老鼠，當時緊急疏散了140名乘客，航班延誤近三小時。

