大胃女王翻車！剪輯出包「邊吃邊吐」 無限期停更

不少民眾喜歡看大胃王吃播，也讓這條賽道競爭日趨激烈，但日本一名擁有85萬粉絲的大胃女王，日前一段大啖韓式熱狗的影片，卻疑似因為剪輯失誤，被抓包「邊吃邊吐」，雖然畫面只有短短0.5秒，卻已經讓她人設翻車。

日本知名大胃女王Togimochi擁有80萬的粉絲（圖／翻攝自とぎもち 토기모치）

日本知名大胃女王Togimochi嫁到南韓後，繼續發展吃播事業，不料日前這支影片，卻被眼尖網友發現，Togimochi根本「邊吃邊吐」，短短0.5秒畫面，吐的那0.5秒疑似因為剪輯疏失，讓自己大胃女王形象一夕翻車。

0.5秒的邊吃邊吐畫面。

由於她的直播頻道人氣超高，訂閱人數突破80萬，甚至還與業者合作推出自己的周邊，因此消息曝光後，引爆粉絲不滿，不少網友轉貼動畫片段，諷刺她的吃播就是一種網路詐騙，還有人發起網路投票，將近半數觀眾早就發現她號稱大胃女王卻是「只咬不吞」。

Togimochi發文聲稱。

雖然Togimochi至今尚未回應，自己的大胃女王人設是否全靠剪輯，卻選在這個時間PO文聲稱，自己因為工作量太大，腸胃出問題，官網將無限期停更影片。不過因為0.5秒破產的個人信用，恐怕已經很難恢復。

