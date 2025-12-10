大胃王女神佔最前排看日本花火節 全程站立拍照還打燈大炎上急道歉

香港大胃王女神雪兒日前在日本熱海花火節，佔據最前排全程打光站立拍照，慘遭港人炎上。（圖／取自IG@suet_e）

日本2025花火節近日在熱海上演，美麗煙火吸引數萬名遊客前往朝聖，未料一名香港大胃王女神前往看煙火時，全程佔據著最前排，不僅站著拍照，攝影師在一旁全程打燈，嚴重影響觀眾觀感，事件曝光引起香港網友憤慨，大罵簡直丟港人的臉，該名網紅也緊急發表道歉聲明。

有香港網友在Threads上發文抱怨，熱海花火節上，一名女子佔據最前排，全程站著拍照，還有攝影師在一旁打燈，導致後面席地而坐觀賞煙火的人全被擋住，氣憤不已。該名網友則表示，仔細看才發現，這名行為脫序的女子，竟然是自家人網紅「雪兒」，一旁的男性攝影師並非雪兒丈夫，而是另一名擁有33萬人追蹤的網紅「霍哥」，也引發外遇的案外案。

雪兒轉型大胃王路線後，粉絲也不斷增加，未料卻因日本花火節拍照事件遭炎上。（圖／取自IG@suet_e）

對此雪兒第一時間道歉，坦言自己行為魯莽，沒有做足功課，但辯稱自己為了拍照打燈，特地挑了較遠的前排位置，以為不會影響到，但不被網友所接受，持續灌爆社群。直到9日，雪兒在IG上發表第二次道歉聲明，表示在12月7日熱海花火節上的行為，確實嚴重影響到不少觀賞煙花的觀眾，對此深感抱歉，坦承補光站立拍攝這個行為十分魯莽、自私，沒有留意身邊環境和禮儀，要對受到影響的觀眾說對不起。

對於疑似出軌風波，雪兒解釋，照片中的攝影師的確就是網紅霍哥，但並未出軌，自己與丈夫因為生活理念和價值觀的分岐，已經離婚了一陣子，只是當時並未對外界說明，這次事件看到前夫不斷被網友tag，讓她感受到很心疼，強調前夫是善良的圈外人，希望大家別再騷擾他，也不想因為自己的緣故再打擾到對方，「我為此事引起大家的誤會，真的非常抱歉，同時亦希望大家不要再作其他猜測」。

香港網紅雪兒擁有18.8萬粉絲，長相甜美、身材姣好的她平日也不吝嗇PO辣照展現自己好身材，原先專職於外拍模特兒，由於喜愛吃美食緣故，在2年前開始轉型大胃王，挑戰吃光多人份料理，或是在限時內能夠吃下多少食物，增加許多粉絲，未料此次在日本之旅作出失格舉動，慘遭炎上。

