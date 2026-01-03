大胃王小林尊「12分鐘吃50根熱狗」曝後遺症 失去飢餓、飽足感

【緯來新聞網】前日本大胃王選手小林尊在2024年9月正式從競賽生涯退役，結束長達20餘年的職業挑戰。他近日接受日本媒體訪問，坦言多年的極限進食訓練已對身體產生影響，目前已失去肚子餓和吃飽的感覺，至今仍未恢復。

大胃王小林尊「12分鐘吃50根熱狗」。（圖／翻攝YouTube）

小林尊現年47歲，2000年於日本節目「電視冠軍」的大胃王比賽出道，隨後轉戰國際舞台，在美國「納森熱狗大賽」中創下12分鐘吃下50根熱狗的紀錄，並連續6次奪得冠軍。他也因此被譽為「大胃王界的王子」。



在受訪中，小林尊詳細說明其訓練方式，包括透過大量飲水擴張胃部。他表示，訓練初期需花費30分鐘喝下大量液體，最終能在90秒內飲下12公升的水，以提升胃的承受能力。他認為，即使沒有天賦，經過練習，一般人也能達到一次攝取約5公斤食物的程度。



然而，長期參賽所造成的身體變化，令他開始重視健康問題。小林透露，自己在家中備有多種保健品，並常因賽事需大量攝取熱狗等高熱量食品而感到心理壓力。賽後，他會刻意調整飲食習慣，以平衡營養狀況。



小林指出，參賽多年導致他喪失了食慾與飽足感。他表示：「不論是肚子餓，還是吃飽的感覺都沒有了。原本以為退休後會恢復，但至今仍未改善。」雖曾接受醫療檢查，卻找不出具體原因。他坦言，日常對食物沒有特別偏好，若外出用餐也只在意餐廳的氣氛，而非食物本身。



目前，小林與美國籍妻子定居京都，並持續參與與飲食相關的工作，包括食品活動與熱狗菜單開發等領域，轉向健康導向的生活與職業方向。

