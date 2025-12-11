大胃王正妹花火節全程「開燈站拍」遭轟！網抓包「男伴換人」疑偷吃 本人全說了

大胃王正妹花火節全程「開燈站拍」被罵爆。圖／翻攝自Suet E IG

大胃王網紅「雪兒」（Suet E）因擁有甜美外貌及火辣身材，在IG累積18萬粉絲，然而近日她卻被爆料，在日本熱海花火節上竟全程站在最前排「開補光燈拍照」，嚴重影響其他人的觀賞體驗，更有網友發現，一旁的攝影師也並不是先生，痛批她既自私又出軌偷吃，雪兒緊急在IG發布聲明道歉，澄清自己早已和老公離婚。

日本每逢花火節，總會湧入大批遊客前往觀賞，近日有網友在Threads爆料，在熱海花火節上，有名身穿和服的女子，全程站在最前方拍網美照，一旁還有攝影師開燈輔助拍攝，導致後方民眾幾乎看不到煙火。

廣告 廣告

有網友點名，女主角就是香港知名的大胃王正妹雪兒，一旁協助拍攝的友人也來頭不小，是擁有33萬粉絲的網紅攝影師霍哥。

大胃王雪兒在花火節上全程站著拍照，還開燈補光遭砲轟。圖／翻攝自Threads

除了「自私行為」遭砲轟外，也有網友質疑，雪兒明明已經結婚，卻帶著另一名男子共赴浪漫的花火節拍網美照，懷疑雪兒出軌偷吃。

貼文瞬間點燃網友怒火，雪兒9日也在個人IG發布道歉聲明。她表示，對於熱海花火大會所做的行為深感抱歉，坦承自己站立拍攝行為「十分魯莽、自私」，已失去禮儀，對自己犯了嚴重錯誤感到十分後悔。

大胃王網紅「雪兒」發文道歉。圖／翻攝自Suet E IG

話鋒一轉，她證實片中男主角的確就是霍哥，不過也強調自己「跟前夫因為生活理念和價值觀的分岐，已經分開與分居了一段時間」。

雪兒喊話，前夫只是一個善良的圈外人，這陣子因自己的爭議，導致前夫收到眾多網友雪片般飛來的私訊與標記，「感到很心痛」，懇求網友們不要再打擾對方，「不想再因我個人的事情影響到他的生活」，同時也呼籲外界停止其他猜測。

此外，攝影師霍哥也在留言區道歉，表示自己顧著拍照，沒有顧及到他人感受，「對不起」。



回到原文

更多鏡報報導

知名媒體人節目中突「歪頭癱軟」猝逝！主持人高喊「把他抬走」畫面遭瘋傳

路邊撿紅包高喊「可以娶水某了」！男子身分遭起底 「這段經歷」疑成護身符

女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做