大腦不外包1／不社交的前Google董事總經理最愛宅在家 每晚與妻兒討論AI
簡立峰從Google退休，至今每天忙翻，各方邀約都請他談AI。他在台北多以Ubike代步，婉拒排場，不僱助理，沒有祕書，只穿黑衣節省決策時間，只為省下時間來幫助他人。AI是蝴蝶效應，是變形金剛，也是他家中靈感灶台的每日主菜，他卻說，可以嘗試替大腦開AI外掛，但別輕易外包你的腦。
簡立峰家的晚餐時刻常見火花，近年熱點是人工智慧，「我和老婆、小孩每天晚餐都在聊AI。」他在新書《台灣AI大未來》序言致謝家人，感謝資管博士太太與孩子們常來踢館，成為他的動力。從運算機制、科技倫理、投資策略到市場漲跌，這張餐桌更像一枚運轉中的創業加速器。
「我小孩都資工背景，老大論文寫大型語言模型（LLM），從事AI產品技術管理；老二論文寫台積電供應鏈使用AI相關計畫，內容敏感，目前還不能公開。」他二個孩子都在台灣長大，赴美學成又回台灣。他接受視訊訪談，背後白牆掛著孩子5歲的水墨畫，畫中是宜蘭老家。孩子們成長軌跡與專業養成相似，老大更酷愛人類學，「孩子給我更哲學層次的思考。我們從人類學觀點去討論未來的AI—它是真聰明？還是假聰明？它只是純粹記憶力非常好？或者，它也有能力去遺忘？」
從不社交的董事總經理
62歲的簡立峰曾任中央研究院資訊科學研究所副所長、台大教授，最為人熟知的身分，是前Google台灣區分公司董事總經理。他退休後擔任台灣AI公司Appier沛星互動科技、iKala愛卡拉董事，同時是60多家新創顧問，名片上沒有任何抬頭，只有一行E-Mail。
他自Google退休後，整天抱電腦宅在家，平均每日行事曆塞6至8個線上行程，一場視訊會議結束，無縫接軌下一場。接受視訊訪談這天，中午他與金控老闆開會，下午視訊處理媒體專欄，緊接著接受我們訪談，結束後還有下場視訊行程。9月25日下午，他自外縣市趕回台北，出席2025李國鼎基金會主辦的高峰論壇，他全程不看稿，講座結束，眾人湧上交流，他傾聽各方邀請與提問，最後不好意思地說，時間真的有限，稍晚還要趕場，「我今天（忙到）還沒吃東西，我到傍晚都會發抖…」
「我沒出國念過書，但在台灣，書念得最好的人，都未必找得到我這麼好的工作。不出門就能做天下事，那留在家最好。」簡立峰退休後常待在宜蘭老家照顧父母，夜裡僻靜，幾無光害，只剩滿天星。他下班不應酬、上班不社交，LINE聯絡人是個位數，「我喜歡幫人解決問題，但不喜歡social、沒有註冊任何social media。」「我從小到大都不social，那會花掉很多時間，還不能做自己。而且，social的場合，可以幫助人的地方非常有限。」
他一直覺得宜蘭之於台北，如同台北之於全球，看似邊陲，其實接近核心，「就好像你身處十字路口旁小巷，走幾步就到十字路口，可往回幾步，又退回巷裡。」「無論發生什麼事，我心情都不大會受影響。我和全世界的人視訊完，可以立刻回到我的安靜小巷。」
對大多台灣企業而言，視訊工作型態是疫後普及的協作方式，卻是簡立峰的日常。5分之1世紀前，簡立峰身為Google台灣員編第一號，身旁沒有台灣人—更精確來說，他身旁沒有人。
「早在2006年，我就一人加入Google在台北101的辦公室，第一年做全球計畫，所有人都不在我身邊，我在Google完成十幾個研究計畫。」他笑咪咪說，「我每天腦袋跟美國同步，已經快30年，團隊遍布全球，我穿拖鞋在溫州街走路，下通視訊來自印度，再下通是MIT（麻省理工學院），下下通是Stanford（史丹佛）。」
「我們家族好幾個小孩在矽谷，員工挫折感非常大，表現再好都沒用。現實很殘酷，科技公司就是裁員、裁員、裁員。」簡立峰家族多人任職全球知名科技廠，甚至有人負責開發3D IC設計核心演算法，「矽谷現在非常捲（競爭激烈），裁撤量高得驚人。因為企業覺得，要把握AI發展機會，趁機騰籠換鳥。他們相信，激烈競爭，會刺激員工更懂得AI。」
