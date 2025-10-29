大腦不外包3／他只買黑衣精省時間只為助人 導生張志祺：「他教我替人雪中送炭」
同理心讓他透析他人困境，演算法般的思考模式讓他總能照見問題核心。他往往不用看資料，就能旁徵博引最新報告、資訊、數字，還附資料來源。他兒時讀書就發現自己不喜歡形容詞，「形容詞對我來說是多餘的。我不感性，也不人文。」「給我數據就好。我要事實。」
形容詞對我來說很多餘
他長年和全球菁英（其中也有大量geek）打交道，例如早期台灣數學奧林匹亞競賽金銀銅牌，大概有3分之2曾任職Google；「你對這些人完全不能設限、不能懷疑、不能說他沒紀律。你只能鼓勵他們。」「我的鼓勵方式喔？就是交給他們超人般的任務…」他自己答完，哈哈笑到微岔氣。
在Google上班時，簡立峰對助理第一條規定是「不可幫我訂便當」，只因他認為人人平等；退休後任何邀約，若他答應出席，往往拒掉所有排場與宴飲，騎Ubike往返會場。負責採訪整理《台灣AI大未來》的作者蕭玉品觀察，簡立峰和全球頂尖專家共事多年，卻完全沒架子，且高度自律，「他一天好幾場視訊、一年百場實體演講，每天抽空運動、每週回家照顧爸媽，全部自己安排聯繫，沒有祕書、助理。」
任何人成功都與我無關
2020年，57歲的簡立峰婉拒美國總部多次慰留，正式從Google退休。沒有社交活動的簡立峰採「全被動式」接受外界邀約，如同既往，全部行程透過E-Mail聯繫，他至今幾次受訪和出席公共場合，都穿黑色衣服，「這樣我就不用傷腦筋找任何衣服，我專注的1小時，可以幫總統、上市公司老闆，也可以幫年輕小朋友解決問題，我要高效運用時間，別把時間浪費在我個人身上。」「任何人的成功，都和我沒有關係。我在乎的是：我那一小時給別人的時間，有沒有盡全力？」
2020年，Youtuber、簡訊設計共同創辦人張志祺加入AAMA台北搖籃計畫，成為簡立峰的導生。張志祺回憶，疫情解封後二人第一次實體見面吃飯，全程都在聊AI，此後每次二人吃完飯，簡立峰離場時幾乎都騎著Ubike，奔赴下個行程。
張志祺自稱本來也是個宅男，只想在自己領域過舒服人生；去年底推出AI打造的數位分身，關鍵因素之一，就是簡立峰持續分享趨勢、不斷鼓勵。「老師說，他不想今天、不想明天，永遠在想『後天的事』；因為今天、明天的事，會讓大家競爭吵架，但思考後天的事，你不會有敵人，而且在未來，大家都可能成為你的夥伴。」
例如，早在今年初，簡立峰就告訴張志祺，AirPods Pro 3很可能推出即時翻譯功能。不久後，蘋果公司果然宣布：AirPods Pro 3將Apple Intelligence即時翻譯功能置入耳機。張志祺回憶：「老師今年初就告訴我：你要知道—語言的東西即將被打開了！可以為這件事先做準備。」
「我覺得，那麼多人尊敬他（簡立峰）、大家都叫他老師，是很有道理的，他真的很願意分享。我常覺得我何德何能、我是什麼咖？可以三不五時寄信給他，然後占據他1、2小時？」AAMA導師導生制度效期1年，但張志祺至今仍常寫信請教簡立峰，「老師每次聽完我的問題，都會很認真幫我分析：這次要注意什麼？可能有什麼風險？還有，永遠記得：要替人雪中送炭。」
大腦不外包4／「大腦要開外掛，別輕易外包」 他用Gemini替父親諮詢減藥
大腦不外包1／不社交的前Google董事總經理最愛宅在家 每晚與妻兒討論AI
