大腦不外包4／「大腦要開外掛，別輕易外包」 他用Gemini替父親諮詢減藥
截稿前夕，OpenAI 執行長Sam Altman表示，OpenAI 將「把成年使用者當作成年人看待」，透露ChatGPT即將推出僅限經過年齡驗證使用者使用的情色內容功能。我們詢問簡立峰，有留意相關討論嗎？他說沒特別注意，但並不感到意外，所謂食色性也，他舉例，Google中文搜尋最常出現的關鍵字是「色情」， 第二名是「情色」；「現在的ChatGPT高黏著度使用者，越來越多把AI當成伴侶，美國法規對兒童保護非常嚴格，若服務不區分年齡，很容易從觸法。」
大腦開外掛別輕易外包
AI年代，簡立峰常提醒一個概念：別把大腦外包給AI。
「『大腦外包』是AI對每個人最大的打擊。」他解釋，許多人認為有AI就無須學習，「這跟你用Google Maps導航很像。你依靠導航久了，連隔壁怎麼去都不會了，但你可能因使用導航，到達從沒去過的地方。」「這是種交換。我們換一點、換一點，可能得到很多；但一不小心，就交換過了頭。我們熟悉的東西，會因此變得不熟悉，可是科技解決我們原來解決不了的問題。」說到底，我們交換出了什麼呢？「不知道。」他難得給出不確定的答案。
「大腦外包久了，你就不學習，久而久之，喪失所有基本能力。」簡立峰演講時很愛放一張PPT，畫面有點驚悚：西元250年前後，巴黎主教聖德尼遭迫害殉道，遭利劍斷頭後，仍撿起地上頭顱，捧著斷掉的頭，繼續講。「古代哲人死了都要把頭捧在手上；但現代人某種程度上，有了AI，我們自己把頭（思考能力）交出去。」
與「外包大腦」相對的另一種可能是：「外掛大腦」—他解釋，這好比把AI當成瀏覽器，如同日常透過瀏覽器吸收知識與資訊的過程，瀏覽器不僅記錄使用者的瀏覽內容，更深刻了解使用者的喜好與習慣，若善於利用，累積的數據更全面。
「如果可外掛大腦，把這拿來當成你個人資料庫，這不是很好嗎？對AI來講，它了解你，一個外掛大腦可以為使用者做很多個人化服務。」他又想出一個頗具生活感的比喻：「我們和爸媽講話，是不是都比較直接、比較凶？因為爸媽懂我們嘛。而那個『懂我們』，其實就類似AI的『無形服務』，也可視為一種瀏覽器。」
科技從未脫離人性，所有進展最終仍回應人類基本需求。簡立峰母親畢業於日治時期的蘭陽女中，近來他讓母親與手機AI對話，搜尋高中時代的老校舍照片。老人家嚇到直呼：「這AI感若（好像）神仙咧！」他覺得，AI好像給老人開了記憶外掛。
他父親高齡97歲，日前住院苦等不到醫師，他擔心老人家看病科別多、治療角度不同、藥物副作恐互相矛盾，又開起外掛，將父親年齡、症狀、病程與藥單發給Gemini，結果發現某顆藥不適合父親長期服用，Gemini建議可減一顆藥，後來主治醫師也確認可行。科技意外成了第一線的依靠。
人生的感性都給了家人
自稱「不感性也不人文」的簡立峰，人生裡的最感性，其實全都給了家人。簡立峰讀台大博士班時，在台大資訊中心教書打工，認識大學部的學妹，苦苦追求。學妹後來赴美深造，簡立峰一天寫一信，二年後學妹學成歸國，「我寫了五百多封信，她就回來了。帶著行李和一箱的信。」「還好有追到她，否則她就不回來啦。她為我犧牲滿大的。因為那時，留在美國發展比較好。」
學妹卜小蝶後來成為師大圖資所所長、教育學院副院長，現已退休。張志祺說，簡立峰有浪漫一面，例如導生們幾乎都知道，任職Google前，簡立峰曾拿到微軟中國的聘書，然而當他告知太太，她眼淚馬上掉下來。簡立峰立刻回絕微軟，放棄超高薪邀約。簡立峰夫婦對話也總不離最新科技；他曾在許多場合分享老婆的旅行趣事，「我老婆出去玩，在芝加哥走路走到腳破皮，去藥妝店買繃帶，幾十種不知怎麼選。她拿手機一拍，讓AI幫她選。AI還把使用說明都告訴她。」
當人工智慧快速滲入各行各業，焦慮成了普遍情緒。許多人擔心，自己的角色是否終將被演算法取代？佛教團體法鼓山也邀簡立峰演講，法師們給他出了一道題：聖嚴法師的著作體系清晰、資料充足，AI在語言回應上幾近無懈，宗教會被取代嗎？
簡立峰坦言對宗教並不熟悉，便請AI協助分析，從全球宗教到佛教，再談到聖嚴。透過與AI對話，他發現宗教之所以存在，是因為人類無法完全參透生死；「臨終時，沒人希望陪在身邊的是機器、是冰冷的AI。人們渴望的，是那個對自己有意義的人，握住自己的手。」於是他對法師與信眾說：「分析到這裡，就釋懷了。就把AI當成新的傳播媒介吧。」
法師們的這一問，其實點出AI尚未能碰觸的核心問題—人類的精神與情感需求是否能被取代？人類該如何與AI對話，才能理解它的邊界、守住「生而為人」的位置？
簡立峰說，台灣人才解題能力超強，但普遍欠缺提問能力。他任職台灣Google時，曾聘用一千名同事，其中有九百多名工程師，卻連一位來自台灣的產品經理都沒有，「這反映出台灣教育模式習慣讓學生回答問題，而非鼓勵學生思考：『我如何問一個好問題？』」
「學歷這件事，在台灣影響大，我們用考試去把全社會排名，這超病態，像工業時代的工廠，因為這套系統最方便管理人。」簡立峰直言，教育確實讓台灣成為製造業強國—台灣小孩老是習慣在既定規則裡找答案，培養出的人才服從紀律、擅長解題，卻很少有人被鼓勵去出題，「但到了AI時代呢？我們要出題。」
更多鏡週刊報導
大腦不外包1／不社交的前Google董事總經理最愛宅在家 每晚與妻兒討論AI
大腦不外包2／從台大、中研院到Goolge 簡立峰三度克服冒牌者心魔
其他人也在看
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 11 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 16 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 14 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 13 小時前
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
許多牙醫診所都需要預約，因此若臨時牙痛就醫，往往無法立即看診，只能忍耐，造成不少人的困擾。一名網友表示，自己因牙痛想就醫，打了近10間診所卻都要等上一個月，忍不住好奇詢問：「台灣牙醫診所明明很多，為何還這麼忙碌？」貼文曝光後，引來不少牙助留言說明，並非診所不接患者，而是真的看不完，因為台灣人普遍缺乏牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會出現突發牙齒問題。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 15 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 14 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
世界大賽／又是他不會拆彈 大谷翔平退場留人全得分！失分創季後賽新高
世界大賽G4大谷翔平迎來今年季後賽第3次登板，7局上大谷被連續敲出2支安打後留下得點圈危機退場，不料隨後登板的2位牛棚都沒有守住，把大谷壘上2分都丟光，還讓道奇直接陷入1：6落後，大谷此役用93球貢獻6局挨6安、投1保送、失4分、飆6K。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
賴清德亮一張好牌！他：拿下就可宣示2026大贏 斷言嘉市藍營沒機會了
民進黨選對會召開會議，決議嘉義市、台東縣、台中市、宜蘭縣分別徵召立委王美惠、陳瑩、何欣純、律師林國漳參選，民進黨中執會討論通過提名。對此，媒體人董智森指出，民進黨立委王美惠出馬選嘉義市，國民黨這一席大概沒機會，賴清德若只要拿下宜蘭縣，就可以宣示他大贏。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前