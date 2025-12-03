大腦也有生命週期？ 研究揭從出生到老的不同發展階段





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】你有沒有發現，自己在某些年紀思考方式突然不一樣了？劍橋大學團隊分析近3800人從新生兒到90歲的腦部掃描影像，發現人類大腦並非緩慢、線性地成長或衰退，而是經歷幾個截然不同的發展時期。令人驚訝的是，研究指出大腦要到32歲左右才真正達到結構上的成熟高峰，顛覆過去認為25歲就已成年的觀念。這項突破性發現不僅重新定義各年齡層的大腦特性，也為理解學習困難、精神疾病與失智症提供了新的切入點。



從嬰兒到壯年 神經網絡的建立與優化



從出生到9歲是大腦快速擴張的時期，億萬個神經連結如野草般生長，隨後大腦開始進行精簡作業，淘汰不常使用的突觸，讓真正活躍的通路存活下來。9歲之後進入漫長的青春期階段，一路持續到32歲，這是整個人生中唯一神經效率持續攀升的黃金時期。腦內的白質不斷增加，讓各區域之間的訊息傳遞變得更迅速流暢，支撐著我們日益複雜的思考能力。

研究團隊也發現，多數精神健康問題往往在這個階段浮現，可能正是因為大腦正處於大規模重組的敏感期。32歲成為一生中最關鍵的轉折點，此時神經架構達到最佳狀態，之後便進入長達三十多年的穩定成年期，對應著智力與個性趨於定型的現象。



從中年到晚年 認識大腦老化的轉變訊號



劍橋團隊研究說明到66歲左右，大腦迎來第三個轉折期，白質開始逐漸退化，神經連結的緊密度與效率慢慢走下坡。這個年齡恰好也是高血壓等心血管疾病開始威脅腦部健康的時期，兩者之間的關聯值得重視。到83歲之後，大腦進入最後階段，整體連結持續衰退，運作模式從仰賴全面性的網絡溝通，轉變為更依賴特定局部區域。



台安醫院神經內科余依靜醫師表示，了解這些大腦發展的關鍵時間點，能幫助我們更精準地掌握不同人生階段的認知優勢與脆弱之處，也為預防兒童學習障礙或老年失智症提供了重要的介入時機。這項研究提醒我們，善待大腦需要因齡制宜，在對的時間給予適當的刺激與保護，才能讓思維保持最佳狀態。



# 首圖來源／Freepik



