大腦保健新秀肌酸，能防失智？如何吃出頭好壯壯？專家全解析
為何人人都在講肌酸（Creatine）？《紐約時報》報導指出，近期社群媒體上討論肌酸的熱度已快炸鍋，主要在於原來許多人對於肌酸的認知是可以幫助健身長肌肉，現在竟發現可能有益於治腦霧、提升大腦健康。到底權威期刊《Nature》、醫生與營養師怎麼說？吃肌酸的功效，真能防失智？如何吃健腦又健身？熟齡吃要搭配什麼？吃多少？副作用在哪？完整建議一次看。
目錄
●為何歐美社群瘋肌酸？網友親身見證
●肌酸是什麼？為何成大腦保健新秀？
●哪類人特別需要吃肌酸？
●吃肌酸如何防失智？
●肌酸要天天吃嗎？怎麼搭配？
●肌酸常見問答
—肌酸吃多少才能健腦？有劑量建議？
—天然食物中有肌酸嗎？
—人體會自行合成肌酸嗎？
—吃肌酸有哪些副作用？
—哪類人不建議吃肌酸？
為何歐美社群瘋肌酸？網友治腦霧見證
近期在國外社群媒體上，許多非職業運動員的一般人也開始分享肌酸的神奇體驗。例如一位美國長期專注50+熟女抗老養生議題的YouTuber班傑明（Kathleen Benjamin）就在最近分享了90天肌酸攝取心得。
她指出，身為皮拉提斯、飛輪和重訓愛好者，最近發現身體的恢復速度大不如前：做完伏地挺身肩膀會痛好幾天，甚至痛到半夜醒來；走久了髖部也不舒服，這讓她意識到身體正在發出警訊。
在諮詢過醫生確認後，她決定展開了為期90天攝取肌酸的嘗試。
結果讓她大感意外！班傑明分享，最顯著的改變竟然不只是肌肉，而是困擾她甚深的「腦霧」消失了。她發現自己在一天結束時，不再像以前那樣精疲力竭，大腦還保有吸收資訊的耐力。以前下班後可能只想躺在沙發上，現在她覺得思緒更清晰，甚至有餘力去處理更多資訊。
另外，班傑明感覺自己變強壯了，恢復力變好，肩膀不痛了。若要談到副作用，她只發現自己身體增加了約2.7公斤，但應該是肌肉增加水分的效果。
《紐約時報》2025年5月報導也指出，社群媒體上關於肌酸的討論已經炸鍋，從改善記憶力、幫助腦震盪恢復等好處都被熱烈討論，已讓肌酸榮登大腦保健品的新巨星。但是亟需專業醫療人士來解惑，肌酸是什麼？有用嗎？
肌酸是什麼？對人體好處在哪？研究如何證實大腦保健功效？
所以，肌酸到底是何方神聖？
彙整《紐約時報》報導與加州大學洛杉磯分校聖莫尼卡醫療中心的資深營養師安莎里（Yasi Ansari）的解釋，肌酸是一種我們身體本來就會自己製造的天然化合物。我們的肝臟、腎臟和胰臟會利用胺基酸來合成肌酸，平常吃紅肉或魚類時，也能攝取到它。
為什麼它也會對大腦健康有助益？或許可以把肌酸想像成身體的「行動電源」。當肌酸進入肌肉或大腦後，會轉化為磷酸肌酸（Creatine phosphate）。當我們進行高強度的思考或運動時，身體需要一種叫ATP（三磷酸腺苷）的能量。肌酸的作用，就是在ATP耗盡的瞬間，迅速釋放能量補給。
既然大腦是人體最耗能的器官（雖然只占體重2％，卻消耗20％的能量），它自然非常倚賴這個能量系統。
以往，許多人看肌酸多認定為有助肌肉生長，是愛健身人士的法寶，但是在2024年發表的兩篇關鍵研究，讓外界開始發現肌酸也能對大腦健康有助益。
像是2024年發表在權威期刊《Nature》的研究，團隊讓受試者經歷「睡眠剝奪」（也就是熬夜不睡覺），然後觀察肌酸對大腦的影響。結果發現，在熬夜後服用單次高劑量肌酸，竟然能產生雪中送炭的效果如下：
1. 防止大腦酸鹼值失衡：肌酸能預防大腦 pH 值下降。
2. 提升認知表現：服用肌酸後，受試者的邏輯運算與反應速度明顯提升，效果甚至超過了清醒時的基準線。
3. 長效保護：這種大腦保護效果在服用後約4小時達到高峰，且可持續長達9小時。這對於需要熬夜加班、或是新手爸媽來說，簡直是神隊友。
另一篇2024年發表在《Frontiers in Nutrition》的系統性回顧與統合分析，則指出肌酸對於改善大腦記憶力和注意力有顯著幫助。
哪類人特別需要吃肌酸？
既然肌酸這麼好，那是誰吃都有效嗎？根據《紐約時報》與科學文獻的分析，以下這幾類人「吃肌酸」的CP值最高：
1．吃素食的人：因為肌酸主要存在於紅肉和魚類中，素食者大腦和肌肉中的肌酸庫存量通常較低。研究指出，因為他們的「起跑點」較低，一旦開始補充，記憶力與認知功能的進步幅度往往比吃肉的人更驚人。
2．女性：根據2024年的統合分析，次群組分析顯示，肌酸對女性的認知功能改善效果特別顯著。這可能與女性大腦前額葉對肌酸水平變化更敏感有關。UCLA營養師安莎里也提到，特別是更年期後的女性，肌酸可能對骨骼和肌肉健康有關鍵支持作用。
3．經常熬夜、睡眠不足的腦力工作者：如前面提到的研究，當你睡眠不足時，大腦能量代謝會變差。這時候補充肌酸，能部分逆轉因為疲勞造成的認知能力下降。
4．老年人（肌少症風險族群）：UCLA安莎里指出，對於65歲以上的長者來說，肌酸搭配阻力訓練（重訓），是預防肌少症、避免肌肉流失的建議方案。有些研究也正探索肌酸對於帕金森氏症等神經退化疾病的潛在幫助。
吃肌酸真的能預防或者治療失智？
這是一個大家都很關心的問題。我們能否靠吃肌酸來預防阿茲海默症或其他失智症呢？
據《紐約時報》採訪的專家指出，雖然科學家已經開始研究肌酸在阿茲海默症、帕金森氏症等領域的潛力，但目前的研究結果還沒有一致性的結論。
至於2024年發表在《Frontiers in Nutrition》的系統性回顧與統合分析，分析了16項隨機對照試驗後則發現，肌酸對於改善記憶力和注意力有顯著幫助，也能提升訊息處理速度。但是仍不能斷言吃肌酸能全面改善大腦認知能力。
然而，為什麼專家仍建議值得一試？原因在失智症或神經退化性疾病，往往伴隨著大腦能量代謝的缺損（Hypometabolism）。而肌酸的核心作用，正是提供神經元能量（ATP）。雖然不能宣稱它能「治癒」失智症，但作為一種保護大腦、安全性極高的營養補充品來說，頗具潛力。
肌酸要天天吃嗎？怎麼吃最好？
UCLA營養師安莎里解釋，肌肉與大腦的肌酸庫存需要時間慢慢累積達到「飽和」。每天固定攝取，能讓身體維持在高能量庫存狀態。
無論如何，專家一致建議吃了肌酸之外，還需要搭配運動，特別是肌力訓練對整體效果會更好。
延伸閱讀：超慢跑取代所有運動？重訓才能真正抗老化、顧關節，預防肌少症
安莎里也強調，肌酸保健品不能替代均衡營養，均衡營養的基礎應該包括充足的蛋白質、碳水化合物和健康脂肪。
吃肌酸常見問答
以下是民眾對於肌酸最常見的疑問，完整彙整如下：
Q1：肌酸若要特別用保健品補充，吃多少才能健腦？有劑量建議？
• 一般保養建議：UCLA的營養師安莎里建議，對於大多數成年人來說，每天3－5克就足夠維持肌肉和大腦的健康庫存。
• 吃哪一種肌酸？安莎里認為「一水肌酸（Creatine Monohydrate）」較佳，這是有最多研究支持的種類。另外她建議要觀察產品是否取得第三方認證？確保純度夠高，也無安全疑慮。
Q2：天然食物中有肌酸嗎？
有的。肌酸主要存在於紅肉（如牛肉）和魚類（如鮭魚、鮪魚）中。但是，要靠吃肉達到「健腦劑量」非常困難。你大約需要吃下1公斤牛肉才能攝取到5克的肌酸。
Q3：人體會自行合成肌酸嗎？
我們的肝臟、腎臟和胰臟每天大約會合成1－2克的肌酸。
Q4：吃肌酸有哪些副作用？
1．體重增加：這通常是「水腫」，水分跑進肌肉細胞裡，而不是長肥肉。UCLA營養師安莎里指出，這代表細胞含水量充足，其實是健康的表現。
2．腸胃不適（脹氣或腹瀉）：通常是因為一次吃太多（例如20克）或水喝太少。安莎里建議，新手應該小劑量攝取，每天3－5克就好，能大幅降低腸胃不適的風險。
Q5：哪類人不建議吃肌酸？
雖然研究證實肌酸對健康成人的腎臟是安全的，但肌酸確實是透過腎臟代謝。因此，塔夫茨大學Roger Fielding博士提醒，如果原本就有腎臟疾病或者正在服用影響腎功能的藥物的人，務必先諮詢醫生。無論如何，若有任何特殊疾病史，攝取肌酸前還是建議多諮詢專業醫師建議。
其他人也在看
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 17
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 25
茶不能這樣喝！7種短命喝法加速胃病、脂肪肝、癌症風險也狂增
茶飲是許多人每日的「固定儀式」，但喝錯方式，小小一杯也可能讓腸胃、肝臟負擔變得更加吃力。美國加州腸胃科醫師Saurabh Sethi透過社群提醒，從空腹喝茶到挑...早安健康 ・ 14 小時前 ・ 2
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表
不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 5
「這類人」注意！長期高劑量補 B6、B12 肺癌風險飆4倍
維他命B群向來被視為提升代謝與增加活力的保健選擇，但一項於2017年發表在《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology） 的研究，卻為男性長期補充高劑量維生素B6、B12敲響警鐘。研究指出，男性若長期每日攝取遠高於一般建議量的B6或B12，其肺癌風險恐比未使用者增加兩到四倍，尤其是吸菸者，風險更明顯上升。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 5 天前 ・ 12
長輩每天「這件事」，失智風險大降39%！ 研究證實：真的有用
面對高齡化社會，失智症已成為全球性挑戰。在沒有根治藥物的情況下，如何透過生活習慣延緩大腦退化，成為醫學界關注焦點。澳洲蒙納許大學最新發表的大規模研究帶來好消息，原來每天聽音樂這個看似簡單的習慣，竟有可能是預防失智的關鍵。 萬人追蹤證實 音樂刺激大腦可塑性 研究團隊追蹤超過10,800名70歲以上認知正常的長者，發現經常聽音樂的人失智風險比不常聽音樂者降低39%，輕度認知障礙風險也減少17%。這項發表於國際老年精神病學期刊的研究，使用澳洲大型臨床試驗ASPREE的數據，參與者都是生活在社區中的健康長者。研究也發現，經常演奏樂器的人失智風險下降35%，而同時有聆聽和演奏習慣的人，失智風險降低33%。特別的是參與者過去都沒有音樂訓練背景，代表退休後才開始接觸音樂也能產生保護效果。精神專科洪敬倫醫師指出，大腦老化不只取決於年齡和基因，還能透過環境和生活方式來影響；而音樂會使大腦中負責記憶和認知的灰質區域顯著增加，尤其是與工作記憶相關的小腦，並同時活化額葉、顳葉、小腦等多個腦區，創造豐富的神經刺激環境。 從日常聆聽開始 建立大腦防護網 當人們聆聽或演奏音樂時，大腦會釋放多巴胺等神經傳導物質，促進常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
這款健康食品、酵素害一家人「腸子變黑」！5招讓腸子變年輕
排便不順吃健康食品居然讓腸子變成黑色？醫師分享，一位65歲女性患者因長期有便祕困擾而就醫，結果大腸鏡卻發現黑腸症現象，甚至全家人腸子都變黑了，最後靠著5招才讓腸子恢復正常光澤。 長期吃健康食品、健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
你家也用豬油？醫曝1關鍵差異 恐增中風與糖尿病風險
豬油炒菜香氣誘人，常被視為提升料理風味的祕訣。日前一則英國BBC報導，豬油竟然被評為全球第八名最有營養的食物，許多人開始好奇，是否能因此放心用豬油烹調？家醫科醫師陳欣湄提醒，豬油的營養價值與健康風險需健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
綠豆芽、黃豆芽差在哪？營養師來解析！含「這些營養素」快放入減脂菜單
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】豆芽在台灣料理中十分常見，不論是炒菜、涼拌或煮湯都好吃，既便宜又營養，是許多人冰箱裡的常備蔬菜。市面上的豆芽常見有2種：由綠豆發芽的「綠豆芽」，以及由黃豆發芽的「黃豆芽」，除了黃豆芽「頭」比較大、比較硬之外兩者還有什麼區別？黃雅鈺營養師日前在fb粉絲團點出兩者在營養成分的差別，也教大家如何依個人需求挑選、吃得更營養。 都叫豆芽但營養成分差很大 黃豆芽「蛋白質」勝綠豆芽2.3倍 雖然綠豆芽、黃豆芽同樣都叫「豆芽」，長得也相似，但營養成分並不相同。黃雅鈺營養師表示，綠豆本屬於澱粉類，在發芽後「變身」為蔬菜類，每100 公克熱量僅約21大卡，非常適合正在減脂、管理體重的族群。其中，綠豆芽維生素C含量較高，約為黃豆芽的2倍，且口感清脆，常用於清炒或涼拌。 相較之下，黃豆芽由黃豆發芽而成，而黃豆本身就是蛋白質來源，發芽後同樣歸類為蔬菜，但仍黃豆本身的優質植物蛋白，每100公克含量5.3公克，是綠豆芽的2.3倍。除了蛋白質之外，膳食纖維也高出３倍，鉀與胺基酸含量同樣相對較高，口感較為紮實，常用在燉煮、加入湯品或煮火鍋。 豆芽怎麼選？營養師：補營養選黃豆芽 想清爽又快選健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 1
不只喝咖啡！多吃「蔬菜之王」助提神 還能抗癌、穩血壓
不少人為了提神，習慣早上喝1杯咖啡，不過其實吃對食物，也有助於緩解疲勞。營養師林俐岑提到，蘆筍又被稱為蔬菜之王，富含葉酸、天門冬胺酸、膳食纖維等，有助於護心降壓，保護心血管、消水腫與排濕、抗癌抗氧化，還能消除疲勞。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
胃癌早期無症狀最陰險！醫師：這些症狀拖不得、這些習慣一定要改
衛福部常務次長莊人祥日前在臉書證實，於擔任疾管署署長期間即被診斷出胃癌，目前已完信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍
近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
每天跳繩1千下 女童驚見「卵巢扭轉」！ 婦科醫揭「慘烈後果」
跳繩可訓練心肺功能，但婦產科醫師邱筱宸表示，她日前遇到兩名國小女童因腹痛就醫，因曾看了小兒科、胃腸科，直到婦科門診檢查，才發現兩人「卵巢扭轉」，緊急手術。醫師表示，若太晚處理，恐致卵巢壞死，需切除卵巢保命。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
睡一覺就走了！醫揭「4猝死徵兆」：睡醒頭痛要小心
低溫來襲恐造成猝死，醫師黃軒6日在臉書發布貼文指出，早上太冷有醫護人員凌晨在家睡夢中猝死，黃軒表示，俗稱的「睡眠猝死」不是都市傳說，也不是命太薄，這是一連串身體微弱幾乎察覺不到的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
38歲女打瘦瘦針「竟反胖2公斤」 醫：易有壓力、情緒化不適合
高雄一名女性成衣店老闆因壓力過大導致「瘦瘦針」不僅無效，反而體重增加。阮綜合醫院身心科洪櫻娟醫師指出，這名患者在施打減重針後不但出現噁心嘔吐、情緒焦躁等副作用，體重還增加了2公斤，最終確診為「壓力肥」，透過舒壓治療才成功減重。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
「這1鍋底」以為清淡，竟比奶鍋更肥！ 營養師揭「驚人真相」：藏油、藏糖、還先爆炒
雖然說台灣人吃鍋不分季節，但冬天吃鍋特別療癒！尤其很多愛喝湯的人，最喜歡那種滑順濃郁的湯頭，一不小心就喝了好幾碗，但可要注意了，火鍋湯底可是隱藏版的熱量地雷，一碗下肚，不只熱量飆高，連油脂、鈉含量都爆表。 有些鍋底看起來清淡 卻暗藏高油高鹽陷阱 ▲紅燈區（高油高鹽，盡量不選）這些湯底油脂與鈉含量高，熬煮越久越濃稠，熱量加乘不知不覺就破表•麻辣鍋 810 kcal•起司牛奶鍋 305 kcal•酸菜白肉鍋 375 kcal•番茄鍋 415 kcal•叻沙鍋 412 kcal•沙茶鍋 285 kcal ▲黃燈區（中等熱量，偶爾吃就好）想吃有味道又不太負擔，可以偶爾選，但還是建議控制湯量，才不會攝取過多鈉•牛奶鍋 210 kcal•南瓜鍋 165 kcal•藥膳鍋 170 kcal•石頭鍋 160 kcal•泡菜鍋 160 kcal ▲綠燈區（負擔較低，優先選）這類湯底較清爽且負擔低，特別推薦想控油控鹽的族群優先選擇•昆布鍋 35 kcal•菌菇鍋 80 kcal•胡椒豚骨鍋 93 kcal•酸白菜鍋 95 kcal•味噌鍋 75 kcal•白開水鍋 0 kcal 這樣吃 減少負擔 營養師高常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 1
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1