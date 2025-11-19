大腦受重擊 半年內是黃金復健期

今年2月下班途中的一場嚴重車禍，導致李先生硬腦膜下出血、右手橈骨骨折，右半身無力、頭暈不止、注意力短暫，生活被強制按下「停止鍵」。復健科醫師表示，大腦受外力重擊的病人，常出現動作障礙、認知與情緒問題，受傷後半年內是黃金復健期。

經過1個月住院治療與後續門診復健，李先生原預計5月重返工作崗位，卻因為搬不動冷凍肉品、操作緩慢，遭判定「無法勝任」。他無奈地說，當時真的想放棄，覺得自己沒救了，再也回不去了。

「他不是不努力，而是身體還沒準備好。」部立台北醫院復健科醫師林允中表示，大腦受外力重擊的病人，常出現動作障礙、認知與情緒問題，影響職場表現，因此安排李先生接受職能治療，並強調復健的終點不只是回家，尤其是勞工，我們要幫助病人回到原來的生活與職場。

職能治療師黃如燕為李先生進行工作分析，評估搬運、操作與體力需求後，發現他的日常生活功能已恢復，但真正困難的是，工作需要長時間站立、負重搬運、操作機台，這些都需要手腕穩定性與核心肌耐力。

針對這些挑戰，黃如燕設計客製化的職能訓練方案，聚焦手腕訓練、核心強化、省力技巧指導三大面向：使用啞鈴與握力器，重建右手穩定度與握力；透過橋式與死蟲式訓練，提升全身穩定與體力耐受度；訓練正確搬運姿勢與輔具使用，避免傷害復發。

此外，還安排李先生模擬實際工作環境，練習重物抬舉與站立操作等實作訓練，助他在安全範圍內找回節奏與自信。1個月密集復健後，李先生再度返崗，這次穩定地完成工作流程，他感動地說：「這段復健時間都沒有白費。」