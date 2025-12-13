「大腦的青春期」比你想得更長！最新研究解析人腦發展五階段：32歲才算真正「成年」

最新刊登在期刊《自然通訊》（Nature Communications）的研究，顛覆了我們對大腦發展的想像。科學家分析約4000份腦部掃描後發現，人類大腦的「青春期」比我們想得更長，直到32歲才真正成熟穩定。專家強調，大腦從出生到晚年都在變化，總共經歷4次重大轉折，這代表我們的大腦不停地在重組、重塑神經連結，沒有一種所謂「正確」的大腦樣貌。

該研究的主要作者穆斯利（Alexa Mousley），是劍橋大學（University of Cambridge）MRC認知與腦科學研究組的科學家，她表示：「我們很容易以為大腦有固定的『好』或『壞』的樣子，但事實不是這樣。這項研究強調的是，大腦在不同年齡裡應呈現不同的狀態。」

廣告 廣告

研究團隊分析了大約4000份來自0到90歲健康受試者的腦部掃描，發現大腦會在大約9歲、32歲、66歲與83歲時出現重大變化，也因此將人的一生分為5個不同階段。未參與該研究的愛丁堡大學（The University of Edinburgh）神經科學家葛蘭特（Seth Grant）告訴《華盛頓郵報》：「這再次顯示，大腦與其整體運作會隨著一生持續變化。大腦建置完畢後並非維持不變，直到老了才突然衰退，而是從出生開始就一直在變化。」

第一階段：童年時期

從出生到9歲，大腦會非常忙碌，神經連結快速增加與整合、灰質與白質也迅速成長。但有趣的是，大腦在這個階段反而變得比較沒有效率，訊息在大腦不同區域間傳遞的時間變長。研究者尚未完全確定原因，但推測可能與大腦在早期會建立多餘連結，接著再「修剪」不必要的部分有關。

儘管效率看似下降，這段時期卻是學習語言、動作、溝通能力的關鍵時期，因此這樣的結構安排很可能有其必要。穆斯利點出：「效率下降，也許反而與這個大量學習的階段有關。」

2025年10月9日，俄羅斯莫斯科，民眾坐在列福爾托夫斯基公園（Lefortovsky Park）的長椅上，周圍樹葉染上濃濃秋意，景色宜人。（美聯社）

第二階段：青春期

研究顯示，在大約9歲左右，大腦迎來明顯轉變。這時多數孩子開始進入青春期，大腦開始重新調整，朝更高效率的方向發展。這階段會持續約20年，平均到30歲出頭。這段時期是人們最容易罹患心理疾病的時候，但同時也是大腦發展的關鍵時期。

美國西北大學（Northwestern University）研究青春期大腦變化的心理學家因賽爾（Katie Insel）說：「將青春期視為一個漫長的窗口是非常重要的。」她提到，雖然在社會中我們普遍認為18歲或21歲的人已經是成人了，但這項研究以及越來越多的其他研究都表明，大腦要到20多歲末或甚至30歲出頭才算完全發育成熟及穩定。

穆斯利表示：「人類與其他動物不同之處在於，我們的發育非常緩慢。長頸鹿出生後不久就能站立，但人類嬰兒需要很長的時間才能學會走路、吃飯。」她推測，這種較慢的發育可能讓人類有機會發展出更複雜的大腦連結，這也許與人類能夠做到其他動物做不到的事情有關。

2025年7月1日，俄羅斯莫斯科，青少年於尼古拉街（Nikolskaya street）紅廣場附近練習韓流K-pop舞蹈。（美聯社）

第三階段：成年期

從約32歲一直到66歲，是整個人生中最長、最穩定的大腦階段。在這段時期，大腦仍會調整，但變化沒有其他階段那麼劇烈；智力、行為、個性相對穩定，如果你比較成年人與青少年，就會發現這段期間人的行為也相對一致，這樣的穩定性也反映在大腦的運作上。

第四階段：初老期

大約從66歲開始，大腦迎來另一個轉折。這個時期，大腦似乎變得更容易受到與年齡相關的疾病影響——但對於老化中的大腦來說，情況並非全是壞的，這是大腦自然且健康的調整。舉例來說，雖然記憶力衰退，但年長者在情緒控制與智慧上反而更有優勢。每個階段都有取捨，有些認知能力會下降，但也會有其他能力增強；因賽爾認為，這是因為大腦對環境的反應方式，會讓某些類型的認知和行為能力變得特別突出或有利。

第五階段：晚期老年期

研究指出，從83歲開始，大腦進入了「晚期老年階段」。這時大腦的某些區域會變得比其他區域更重要，整體連結量減少，但並非隨機下降，而是呈現有規律的模式。

穆斯利用「公車路線」來比喻：如果你原本搭乘的直達車停駛了，你必須改搭兩班車，那麼轉乘站就會突然變得非常重要。她推測，如果大腦中有些連結斷開了，大腦會優先保留或強化關鍵的連結，讓核心區域優先運作。

這告訴了我們什麼

過去我們提到「發展」這個詞，會直覺聯想到童年或青少年時期，但這項研究證實了：大腦其實終其一生都在持續發展的。

因賽爾說：「我們經常把成年或晚年發生的某些大腦變化，視為負面結果。但事實上，有些認知特徵在老化過程中是非常有幫助和有用的。」理解各年齡的正常變化，有助於我們知道什麼時候大腦較容易受到疾病影響，也更能理解不同階段的心理與認知特質。

美國哥倫比亞大學（Columbia University）的神經科學家斯特恩（Yaakov Stern）認為，下一步可以探討這些大腦結構指標與實際認知功能的關係，將研究結果與行為、能力串連起來。他也指出，許多影響大腦發展的因素是可以掌控的，例如透過飲食、運動與社交聯繫。

更多風傳媒報導

