大腦突然卡住＝失智症？醫嘆：確實是早期徵兆！「3舉動」可逆轉

醫師張家銘表示，若人記憶還在，但負責「叫出」記憶的「神經突觸」開始變鈍，這是失智症非常早期的徵兆。（示意圖／PIXABAY）

許多人曾遇過「明明知道某物的名稱，卻一時說不出來」的窘境，擔心是否失智。醫師張家銘表示，若從神經醫學角度而言，這代表，記憶還在，大腦細胞還在工作，但負責「叫出」記憶的「神經突觸」開始變鈍，這是失智症非常早期的徵兆。民眾可藉由固定睡眠時間、每餐吃蛋白質、調慢生活節奏來逆轉失智症。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，很多人以為，失智症是腦細胞大量死亡才會發生，但數十年來的研究顯示，失智症真正的起點更早，在還沒有明顯退化之前，大腦最先出問題的是神經突觸的彈性，也就是，神經細胞彼此間能否順利溝通、順利放大訊號。

睡眠亂、壓力大、慢性發炎、情緒緊繃 大腦會變慢

張家銘表示，當神經突觸開始疲勞、不穩，人就會常出現「明明知道，卻叫不出來」的情況。大腦的記憶能否被叫出來，關鍵在突觸中一個對記憶非常重要的角色「N-甲基-D-天門冬胺酸受體」(NMDAR）。它負責判斷一個訊號是否值得被啟動成記憶，但人若處在睡眠亂、壓力大、慢性發炎、情緒長期緊繃情況下，此開關的反應會變慢。因此，當人越累、越撐，大腦越容易卡住。

張家銘表示，當身體長期處在高壓狀態，大腦會自動進入省電模式，學習和記憶會被暫時往後放，但當這個狀態變成日常，失智的路就慢慢形成。若僅偶爾卡住，大腦很快修復，但若生活長期失序，卡住變成常態大腦會降低連線、減少消耗。

情緒與壓力 決定人是否會快速失智

他接著表示，此時，另一群很重要的角色「α-氨基-3-羥基-5-甲基-4-異噁唑丙酸受體」，就會開始不穩定，記憶連留下來都變得困難。「這就是失智症真正開始醞釀的地方。」

「情緒與壓力會決定失智這條路是否快速。」張家銘表示，情緒真的不只是心理感受而已。長期焦慮、沒有喘息空間，會讓大腦調高學習模式的門檻，進入防守狀態。

如何避免失智，張家銘表示，民眾應保護神經突觸，生活中應注意下列事項：

1. 固定睡眠時間

固定時間上床，不追求早睡，先追求「穩」，有助校正記憶，並穩定能量與營養，有助於穩定神經突觸。

2. 每餐有穩定的蛋白質來源

避免讓血糖起伏過大，盡量採取降低身體發炎的飲食型態。

3. 讓生活節奏慢一點、情緒有出口，來幫大腦降低警戒

當生活長期緊繃、情緒沒有出口，大腦會自動進入防守狀態，以便先求人體的保命。

因此，生活節奏慢一點，不是偷懶；讓情緒有出口，不是脆弱。

