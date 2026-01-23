大腦被騙了！每到下午就嘴饞「不是肚子餓」 醫揭10缺水警訊

陳欣湄表示，突然嘴饞可能是口渴而非飢餓。示意圖／翻攝自Pixabay

肚子餓只是水喝不夠？家醫科醫師陳欣湄在臉書發布貼文，表示常常有病患說，下午會突然嘴饞，追問生活細節後發現這不是飢餓，而是「口渴」。陳欣湄表示，大腦裡負責飢餓與口渴的調控區域非常接近，當身體水分不足時，大腦有時會把口渴誤判成需要能量。

家醫科醫師陳欣湄在臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」中發布貼文，指出在門診常常聽到病人說，明明中午吃得不算少，下午突然嘴饞或是想吃甜食，但細問生活型態後發現，可能只是水喝得不夠多。

廣告 廣告

陳欣湄醫師進一步解釋，大腦的飢餓、口渴的調控區域非常接近，但是當身體水分不足時，可能會把口渴誤判成需要能量。陳欣湄接著說，缺水時常常還會伴隨疲倦、注意力下降、頭痛、嘴乾，情緒也比較容易煩躁；在這樣的情況下，人更容易想用「吃」來補償。

陳欣湄建議，如果下次突然覺得餓，可先喝水250至300ml並等待10到15分鐘，再問自己餓不餓。不少人會發現，一開始嘴饞的感覺就會消失，「我常提醒病人一句話，真的餓，會想吃正餐；假性飢餓，多半只想吃甜的、重口味、冰飲或零食」。

至於成年人一天內要喝多少水量呢？陳欣湄建議，每天以體重（公斤）*30至35ml去計算（舉例來說體重50公斤，一天要喝約1500至1800ml的水量），但她也提醒要記得分散喝，不需要一次灌完。

此外，如果出現尿液顏色偏深黃、味道重（理想是淡淡的稻草黃）；嘴唇乾、容易嘴破、皮膚乾；便祕、腸胃蠕動慢；容易疲倦、頭痛、注意力差；明明不算很餓，卻一直想找東西吃等狀況，可能代表身體缺水。最後陳欣湄補充，咖啡、茶無法完全取代白開水，如果有心臟病、腎臟病患者要記得遵照醫師囑咐調整水量。陳欣湄提醒，「下次如果你忽然覺得餓，先別急著找零食，先喝口水，給身體一點時間回應」。



回到原文

更多鏡報報導

口罩是隱形殺手？「1舉動」恐吸入塑膠微粒 醫示警：增加心肌梗塞風險

前一天才說不想死！8旬嬤隔天就遭安樂死 丈夫疑「不想顧」逼她上路

新北三腳督激戰！民調曝藍白合「唯一勝算」 侯友宜：找合適人選承擔

從名醫到失蹤人口？女醫無奈曝家庭秘辛 「破億保單」金流曝光