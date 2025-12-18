大腦、人皮被「當飾品賣」！哈佛醫學院停屍間主管判囚8年

記者鄭玉如／台北報導

美國哈佛醫學院前停屍間主管洛奇盜賣捐贈遺體器官，包括大腦、皮膚與手臂，如「飾品般」販售，16日被判8年徒刑。（示意圖／翻攝自Pixabay）

美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）前停屍間主管洛奇（Cedric Lodge）近日被指控，盜賣遺體器官牟利，他將捐贈給哈佛的遺體、不再需用於研究，如大腦、皮膚、手部及臉部等組織，如同「飾品般」販售給買家，16日被聯邦法院判處8年有期徒刑。

綜合外媒報導，58歲洛奇擔任停屍間主管長達28年，自2018年至2020年3月間，持續把他人身體部位當作小飾品出售，累積獲利數千美元。16日他在賓州威廉波特聯邦法院出庭受審，被判處8年監禁，而其妻子丹妮絲（Denise Lodge）因協助犯罪被判刑1年多。

助理檢察官馬丁（Alisan Martin）在法庭文件中表示，洛奇曾提供人類皮膚給買家，鞣製成皮革並裝訂成書，怒斥「這是令人深感恐懼的事實」，此外，洛奇夫婦還販賣過男性臉部的器官，「或許被擺在架子上保存，也可能用於更讓人不安的用途」。

根據哈佛大學規定，捐贈的遺體完成研究或教學用途後，通常會歸還給家屬或進行火化。洛奇已承認火化前私自拿走器官，辯護律師凱西（Patrick Casey）稱這行為「極其惡劣」，洛奇也在庭上表達悔意，承認他的行為嚴重，對死者及家屬造成傷害，更無情地褻瀆死者的遺體。而這起案件曝光後，哈佛大學2023年曾暫停接受遺體捐贈5個月。

