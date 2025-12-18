大腦、臉部、皮膚被當飾品賣 哈佛醫學院停屍間主管被判刑

美國哈佛醫學院驚爆販賣遺體器官醜聞，停屍間經理被判8年徒刑。（圖：哈佛醫學院網站）

美國波士頓哈佛醫學院驚爆販賣遺體器官醜聞，停屍間前經理涉嫌將大腦、皮膚、手部及臉部等器官，販售給買家，被判8年徒刑。（請聽AI報導）

現年58歲的洛奇擔任哈佛醫學院停屍間主管28年，從2018年至2020年3月，當捐贈給哈佛的遺體不再需要用於研究後，他會將大腦、皮膚、手部及臉部等器官販售給買家牟利，獲利數千美元。

根據檢方指控，洛奇將這些身體部位，當作可出售的小飾品，曾販售人類皮膚，讓買家製成皮革裝訂成書，還賣過男性臉部器官，疑似被擺在架子上裝飾。

洛奇在庭上表達悔意，承認行為極其惡劣，最後被判處8年監禁，他的妻子丹妮絲因協助犯罪也被判刑1年多。這起駭人聽聞的醜聞曝光後，哈佛大學2023年曾暫停接受遺體捐贈5個月。（以上新聞曾武清編輯，AI播報）