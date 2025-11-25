大腦32歲才「成年」！ 劍橋研究找出4年齡為人類大腦發展轉捩點
首次上稿 11-25 23:59更新時間 11-26 06:01
〔編譯管淑平／綜合報導〕根據英國劍橋大學25日發表的一份新研究，人類大腦比我們所認知的「晚熟」得多。這份研究指出，人類從初生嬰兒到老年，大腦發展可分成5大「時期」，進入「成年」模式，是在32歲左右。
英國《衛報》25日報導，這份25日在《自然通訊》(Nature Communications)期刊發表的研究，根據將近4000名年齡不足1歲到90歲者的大腦掃描影像，繪製大腦神經連結以及隨年齡演進情況，揭露出以9歲、32歲、66歲和83歲四個關鍵「轉捩點」年齡區分的5個主要「時期」，每一時期反映腦部神經連結的重組。
報告資深作者、劍橋大學神經資訊學教授艾斯托(Duncan Astle)表示，「了解到大腦結構發展歷程，並非一個穩定漸進，而是一段有幾個重大轉捩點的過程，將有助於我們找出其神經連結何時、以及如何處於容易受到干擾」。
研究指出，從出生到9歲屬於大腦「童年期」，9歲之後進入「青少年期」，這段時期平均持續到32歲左右；32歲開始，大腦神經連結轉向「成年模式」，也是大腦發展最長的一段時期，一直到66歲。第3個轉捩點是66歲開始的「早期老化期」，之後是83歲進入「晚期老化期」。
童年期大腦被定義為「網絡整併」階段，嬰兒腦部的大量神經突觸的整理階段，較活躍的會保留下來。研究發現，這段期間，大腦神經連結效率反而降低，同時，灰質和白質體積迅速增加，腦皮質厚度達到高峰，皮質皺摺逐漸穩定。
大腦在「青少年期」白質量持續增加，神經網路持續精細，整個大腦的神經連結效率穩定增加，這一點與認知表現提高有關。率領這份研究的莫斯利(Alexa Mousley)指出，「青少年」是指大腦結構變化還在持續發展，而非固定在某種狀態，「我們絕對不是說，20歲將近30歲的人行為像青少年，或者其大腦看起來像一名青少年的大腦」。
與之前幾個時期相較，32歲左右開始的這個時期，大腦結構呈現出邁入穩定，這一點呼應其他研究顯示的，這時為「智力與人格特質的高原期」，大腦各區的區分也變得更為明顯。莫斯利說，這時期經歷的人生事件，如養兒育女等，或許在大腦出現的一些變化扮演一角，這項研究並未驗證這一點，但是先前已知，女性生產後，其大腦結構會出現改變，因此可合理推測，這些人生里程碑與大腦變化之間有關係。
大腦發展最後兩個轉捩點在66歲、83歲，這兩時期大腦神經連結逐漸減少，據信與老化和腦白質退化有關。
更多自由時報報導
聯合國強調台灣是中國一省？原始片曝光 非但沒說還打臉央視記者！
美烏協商重大進展 BBC：一份和平協議已獲烏克蘭同意
習近平急了！憂中日關係惡化 主動致電川普談台灣 邀明年4月訪中
驚奇！研究發現2/3犬種有狼基因 吉娃娃也有野性血脈
其他人也在看
14歲學生突中風倒地！心臟竟藏7公分「炸彈」 醫搶救黃金10分鐘
一名14歲學生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟等症狀，被緊急送往聯新國際醫院，為迅速釐清病因，急診團隊緊急安排檢查，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風，左心房還有近7公分的巨大黏液瘤，情況相當危險，所幸經治療後，並未留下後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
走路能防失智！哈佛研究揭「最佳區間步數」：超過好處也遞減
走路不只是動腿，還會影響大腦健康。醫師黃軒表示，人走路時其實要搖醒大腦，最神奇的是不同步數，大腦的變化完全不同。研究發現，每天步行3,000～7,500步，是阻止大腦退化的黃金區間，而且規律步行最重要，比暴走更有效。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「動作遲緩」不一定是帕金森氏症！醫揭「血管性帕金森」關鍵差異：多從下肢開始，常是中風後遺症
在大腦退化相關疾病中，阿茲海默症位居第1、帕金森氏症則排名第2。然而臨床上，還有一種容易被混淆的疾病──血管性帕金森（Vascular Parkinsonism）。郭綜合醫院神經內科主治醫師趙昌宏指出，這是一種因腦中風造成的「次發性帕金森症候群」，其致病機轉、成因與典型帕金森氏症截然不同，若未正確分辨，可能延誤治療。幸福熟齡 ・ 1 天前
解阿茲海默有新希望！ 新研究：1化合物可阻蛋白質互害
1項跨國合作研究發現，1種分子過程似乎在阿茲海默症發展過程中起著重要作用。研究人員表示，此發現可能為開發更有效的療法開闢新途徑。根據科學網站《SciTechDaily》報導，德國海德堡大學神經生物學家巴丁（Hilmar Bading）教授領導的研究小組與中國山東大學的科學家進行合作。他們利用阿茲海默自由時報 ・ 1 天前
諾和諾德阿茲海默症用藥 未達試驗標準 股價大跌10％
全球藥廠龍頭諾和諾德24日宣布，其阿茲海默症口服藥在後期臨床試驗中，未能證實能有效延緩患者阿茲海默症惡化進展，受此影響，諾和諾德股價大跌10％。中時財經即時 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 21 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 13 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 14 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 19 小時前