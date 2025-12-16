大腸包小腸一組65元 他驚訝「三年前才50元」網歎：變便當價

近年來物價上漲，讓不少民眾相當有感，眾多國民小吃的漲幅，更是屢屢成為網上熱議。近來有網友分享，經過家中附近的大腸包小腸攤時十分嘴饞，沒想到仔細一看，才知道現在一組已經漲到65元了，讓原PO相當驚訝。

有網友在論壇PTT發文，表示經過家裡附近的大腸包小腸攤位時，突然覺得十分嘴饞，結果靠近一看，才知道現在一組已經漲到65元了，讓PO忍不住直呼「三年前還是50元欸」，也好奇其他網友的經驗談，「大家附近的大腸包小腸多少錢？報個價聽聽」。

不少網友回報「75」、「85，嚇到」、「60」、「100」、「香腸30、糯米腸50、綜合70」、「80～85」、「50～55吧」、「50的尺寸縮水」、「目前75...下個月又要漲囉～嘻嘻」、「我們這兒80，還不好吃」、「我這邊75」、「70幾了吧，很久沒買了」、「70，不如自己買好吃點的香腸來包」

「烤香腸單買就40～50了，加上米腸自己算，台北還有地方賣到一組一百多的勒」、「我常去的那間價格是沒啥變，但尺寸小三分之一」、「100...之前訂下午茶，聽完直接嚇到」、「我家附近的70…」、「上次買70，鄉下地方，嚇爛」、「香腸40，米腸秤重」、「75～8X吧，反正蚵仔煎也90了」、「105，古早味糯米腸加香腸，比較好吃」、「今年還沒看過70以下的」。

有網友也搖頭「漲到70以上後倒了」、「50時生意超好要排隊，60不用排隊，70撐個半年倒了」、「越來越貴」、「好吃的話貴就算了，問題是味道變了」、「香腸攤，炭火烤還是有差」、「小吃變便當價了」。

撰稿：吳怡萱



