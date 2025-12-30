大腸癌初期無明顯症狀！ 醫：四分之一患者「確診即晚期」，及早治療有望手術切除
潮健康／林昱彣
大腸直腸癌連續多年蟬聯十大癌症發生率之首，且近年來有年輕化趨勢；不少民眾自恃身強體壯、無症狀而忽略篩檢，往往等到身體「有感覺」時已錯失黃金治療期。亞東紀念醫院腫瘤科暨血液科專任主治醫師鄧仲仁醫師受訪指出，40歲是腸道健康的「困惑期」，若能提早篩檢並在息肉階段就進行切除，將能大幅降低罹癌風險；即便確診為晚期，透過基因檢測找出合適的標靶藥物進而精準治療尤為關鍵。舉例而言，RAS基因未突變的大腸直腸癌患者，使用人類表皮生長因子受體（EGFR）單株抗體標靶藥物治療，有機會快速縮小腫瘤，進而爭取手術治癒的機會，提升整體存活時間並降低癌症復發風險。
不惑之年是「腸道困惑期」 及早篩檢可降34%腸癌風險
根據《JAMA Oncology》期刊研究指出，相較於50歲才開始檢查，40歲起進行糞便潛血檢查能顯著降低腸癌發生率與死亡風險，分別可大幅降低21%與39% 。對此，鄧仲仁醫師表示，人們常說40歲為「不惑之年」，但對於腸道健康而言，40歲卻是「腸道的困惑期」。過去政府公費篩檢定在50歲，雖覆蓋率不錯，但臨床上仍發現許多50歲以下的中壯年族群，「只要一確診就是晚期癌」。因此，政府近年已將免費篩檢年齡下修至45歲，若有家族史者更應提早至40歲開始篩檢。
鄧仲仁醫師說明，提早篩檢最大的優勢在於提高「攔截率」。大腸直腸癌通常是由良性的「腺瘤」（即息肉）演變而來，若能在良性息肉階段透過大腸鏡切除，等同於在其癌變前就先清除。「這就像用鉛筆畫圖畫錯了，一開始用橡皮擦（切除息肉）就能輕易擦掉；若等到變成原位癌或侵襲癌，就像原子筆或奇異筆畫圖，處理起來困難許多！」
大腸癌初期無明顯症狀！ 醫：四分之一患者「確診即晚期」
大腸直腸癌初期症狀極不明顯，常被稱為「沉默的殺手」。鄧仲仁醫師指出，腸道黏膜沒有神經，因此初期「不痛不癢」，容易與吃壞肚子、痔瘡或過勞混淆。等到出現血便、排便習慣改變等明顯症狀時，可能已進展為侵襲癌。「千萬不要覺得『怪怪的』才做篩檢，應該是『沒感覺的時候』就要做！」
根據臨床觀察，約有四分之一的患者確診時已是第四期、三分之一為第三期；反之，第一、二期的患者幾乎都是透過篩檢發現癌變。針對晚期患者的預後，鄧仲仁醫師依大型臨床試驗指出，針對RAS基因未突變的轉移性大腸直腸癌，第一線使用人類表皮生長因子受體（EGFR）單株抗體標靶藥物合併化學治療，相較於單用化學治療，可顯著降低疾病惡化風險，且無疾病惡化存活期達10-13個月，平均存活期突破兩年。
研究顯示，上述合併療法除延緩腫瘤惡化，腫瘤反應率可達近7成，在部分受試者中觀察到腫瘤有更快速縮小的情形，因此可提供予原無法手術切除患者新治療選擇，增加手術可能性，近2成的患者有望手術切除，改善患者存活效益。值得一提的是，這群可手術的患者中，約有65%存活期超過5年，讓晚期大腸直腸癌的患者看見新希望。
6旬「肉食男」患末期腸癌 2療法介入後「追蹤九年未復發」
鄧仲仁醫師表示，曾收治一名60多歲的「肉食主義」男性，平時嗜吃肉類而少吃菜，且因經常應酬，確診時已是大腸癌第四期合併肝轉移。在配合醫囑進行化療加標靶治療後，終於成功縮小腫瘤並透過手術切除，至今追蹤邁入第9年未復發。該患者甚至將人工血管視為「戰勝癌症的勳章」而不願拔除。該案例再再顯示，晚期腸癌只要積極治療，患者仍有機會重獲新生。
有腸癌家族史應在40歲檢查！ 除了及早篩檢還要做2件事
除了治療原發腫瘤，骨轉移也是晚期腸癌患者需警惕的併發症。鄧仲仁醫師說明，骨轉移就像「房子的柱子長白蟻」，縱然外觀看不出來，但內部早已被「蛀空」。大腸直腸癌的患者若發生骨骼疼痛就要注意，若輕視癌症骨轉移的威脅，恐導致骨骼被「掏空」，進而導致骨骼疼痛加劇、病理性骨折、脊椎壓迫、甚至癱瘓。鄧仲仁醫師提醒，若發生癌症骨轉移，有望在健保的支持下用藥，減少骨質被侵蝕狀況，進而延緩骨骼併發症發生。
最後，鄧仲仁醫師呼籲，預防大腸直腸癌最有效的方法是「定期篩檢」，尤其年滿45歲者（有家族史者則提早至40歲）務必定期接受糞便潛血檢查，或考慮每2至3年主動進行大腸鏡檢查。在生活型態方面，鄧仲仁醫師建議，現代人應減少精緻飲食與紅肉攝取，多吃蔬果與優質蛋白；同時要養成規律運動習慣，每週至少3次達到會喘的強度，不僅能降低復發風險，也能提升免疫力。透過早期篩檢、精準治療與健康生活的配合，大腸直腸癌有望能夠獲得長期控制、甚而達到完全治癒的程度。
本衛教資訊由台灣安進協助提供
TWN-NP-1225-80020
