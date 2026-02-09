大腸癌如何篩檢？「1方法」偵測率達9成！醫揭「這些症狀」就是警訊

68歲李爺爺平時喜歡食用高油鹽的加工食品，不料近來卻出現頭暈、爬樓梯易喘的情形，起初以為只是體力變差，至住家附近診所就診，抽血檢查發現血紅素偏低，且免疫法糞便潛血反應呈陽性，於是轉至台北慈濟醫院進一步評估。後續，醫師安排電腦斷層與無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方的腸道發現約3公分腫瘤，病理切片報告確診為大腸癌第三期，遂安排腹腔鏡右半結腸切除，目前恢復狀況良好。







腹痛、血便是大腸癌徵兆



根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第2位、死亡率第3名，過去以50歲以上族群為主，但近年明顯下降趨勢，而不良的生活型態是主因，例如吃太多紅肉、加工肉品，以及缺乏規律運動等。此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會增加罹癌風險。

台北慈濟醫院大腸直腸外科醫師陳昱廷指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊。若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則可能有2成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，就可能導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症。

大腸癌該如何篩檢？陳昱廷表示，過去常見的「化學法糞便潛血檢查」（g-FOBT），其檢測原理是利用糞便中紅血球血紅素的化學反應特性，但由於無法分辨出血來源，容易受胃潰瘍、十二指腸潰瘍等上消化道出血或飲食因素影響，導致出現偽陽性，降低篩檢的準確性。

陳昱廷進一步表示，現今主流的篩檢方式為「免疫法糞便潛血檢查」（i-FOBT），主要是透過特殊抗體偵測血紅素蛋白，能更精準鎖定下消化道出血病灶，並可偵測糞便中極微量的血紅素變化，有助提高早期病灶被發現的機會，而其偵測率可達96.4%，有助於在還沒出現明顯症狀前，及早發現病灶。

i-FOBT有效偵測大腸癌





大腸癌最佳預防法是篩檢



檢查發現息肉怎麼辦？陳昱廷說明，若在大腸鏡檢查中發現息肉並完整切除，即使病理檢查結果為惡性，仍可依個別病況選擇密切追蹤或進一步治療；若腫瘤已形成明確病灶，則會依腫瘤所在位置進行結腸切除手術。

目前大腸癌手術多以腹腔鏡微創方式進行，通常僅需一個約5公分的主要傷口，搭配少數小傷口即可完成腫瘤切除。手術時會保留腫瘤前後適當的安全距離，並同步清除可能受影響的淋巴結，以降低復發風險。若能在早期接受標準治療，5年存活率可達9成以上。

陳昱廷提醒，預防大腸癌最有效的方法就是篩檢，國健署已將大腸癌篩檢年齡下修至45歲，符合資格者每2年可免費接受一次免疫法糞便潛血檢查；若為一等親家族有大腸癌病史者，可提前至40歲開始每2年定期篩檢。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為大腸癌如何篩檢？「1方法」偵測率達9成！醫揭「這些症狀」就是警訊