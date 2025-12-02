大腸癌年輕化！童年吃下1毒素悄悄改變DNA 科學家曝1物有助減緩突變

近年來，多國報告指出，50歲以下年輕族群的大腸癌病例顯著上升。（示意圖，取自pexels）

近年來，多國報告指出，50歲以下年輕族群的大腸癌病例顯著上升。腎臟科醫師江守山在臉書發文指出，最新研究顯示，童年時期透過食物感染的細菌，其產生的「大腸桿菌素」（colibactin）可能是導致「早發性大腸直腸癌」激增的罪魁禍首。

童年食物中毒後 大腸桿菌素導致DNA變異

食物中毒過後，大腸桿菌素會長期存在於結腸和直腸中，並開始改變DNA，10歲以下的兒童可能更容易在幾年後罹患大腸癌。加州大學聖地牙哥分校科學家領導的國際團隊分析發現，至少27個國家的年輕人大腸直腸癌發生率正在上升。

廣告 廣告

研究指出，在40歲以下的早發性病例中，具有大腸桿菌素誘導的DNA突變模式的比例，是70歲以上患者的3.3倍。研究團隊推測，童年時期若曾因食物污染或食物中毒接觸到這類產毒大腸桿菌，可能在結腸細胞中留下獨特的「基因印記」，增加50歲之前罹患大腸癌的風險。他們分析了來自11個國家的981例大腸直腸癌患者的基因組，這些患者既有早發性病例，也有晚發性病例。

根據研究，過去20年間，50歲以下族群的大腸直腸癌發病率幾乎翻倍。如果此趨勢不改變，未來5年內，大腸直腸癌可能成為年輕人癌症死亡的主要原因之一。

食物中毒服用益生菌 有助於減輕突變

江守山提醒，最迫切的問題是，為何許多可能的罪魁禍首（如食物中毒和環境因素）已經存在很長時間，但從未產生像現在這般顯著的影響。

此外，雖然問題尚未得到解答，但科學家認為，食物中毒可考慮服用益生菌，可能有助於減輕腸道中大腸桿菌素的突變。

更多鏡週刊報導

日常用油需謹慎！「1種油」恐活化癌細胞增長 醫教3招：吃對比吃少更重要

淡水6.6萬戶停水72小時！全面復水仍沒水 洪孟楷提3點要求台水強化支援

8歲童睡覺翻身「項鍊卡手機充電線」脖子冒火 想喊救命卻電到叫不出聲！脖胸燒成焦痕