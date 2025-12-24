大腸癌年輕化！醫籲「早篩早治」提升預後 微創手術兼顧生活品質
【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】大腸癌位居十大癌症前列，近年患者更出現年輕化趨勢。及早發現和治療是改善大腸癌預後的關鍵，西園醫院永越健康管理中心姜正愷策略副院長指出，腸癌出現明顯症狀通常已是中後期，因此即使沒有不適，也應定期接受篩檢。永越健康管理中心統計顯示，50歲以下受檢者中，每4人就有1人出現腺瘤病變，提醒年輕民眾別再忽略腸道健康。
大腸癌年輕化趨勢明顯 醫籲：沒症狀也該定期篩檢
西園醫院大腸直腸外科方彥博醫師表示，近年觀察20至40歲大腸癌患者增多，推測與現代人高脂、精緻飲食及缺乏運動有關。他說明，攝取過多紅肉、加工食品等，且纖維不足、運動量低，容易造成便秘，使致癌物長時間滯留於腸道，增加罹癌風險。年長患者有症狀時較容易引起注意，但年輕族群的表現相對不典型，也傾向將之歸因於一般的便秘、腹瀉等腸胃不適，容易輕忽癌症風險，延誤篩檢與治療。
國健署建議，45至74歲民眾每兩年應定期進行糞便潛血檢查；有家族史者，應提早至40至44歲開始篩檢，若檢查結果呈陽性，再進一步接受大腸鏡檢查。沒症狀也要篩檢嗎？姜正愷副院長表示，大腸癌早期多無明顯症狀，當出現血便、腹瀉或便秘等異常狀況，病情通常已較嚴重，建議除了公費篩檢外，一般民眾也可考慮在定期體檢中加入大腸鏡檢查；若已有症狀，則應儘速就醫，掌握治療黃金期。
大腸鏡兼具診斷與治療功能 手術範圍以腫瘤位置規劃
姜正愷副院長指出，據文獻統計，定期篩檢有助改善大腸癌死亡率。大腸鏡是大腸癌標準診斷工具，也兼具治療功能，一旦影像檢查發現疑似病灶，均需透過大腸鏡及切片進一步診斷，若為良性的息肉或腺瘤，檢查過程中即可直接切除。
若病灶為惡性，侵犯至黏膜下層、肌肉層或周邊淋巴結，通常需手術治療。方彥博醫師表示，手術切除範圍依腫瘤位置而定，大腸癌一般在腫瘤前後各保留約10公分，直腸癌則因考量肛門功能與生活品質，保留距離約1至2公分。
了解「大腸癌微創手術」趨勢！傷口大小、手術視野有這些不同
隨著醫療科技進步，大腸癌手術逐漸朝「微創、精準」發展。方彥博醫師說明，與傳統手術15至20公分的傷口相比，微創手術傷口僅約3至5公分。臨床觀察顯示部分患者術後疼痛減輕、恢復期縮短。患者若能提早下床活動，有助促進腸胃蠕動，提早排氣、進食，也能降低便秘造成腸阻塞等併發症風險，實際狀況則以患者個別狀況和醫師評估為準。
「微創手術指的是體表傷口的微創，在體內進行的腫瘤切除與過去無異。」姜正愷副院長補充，外科手術同時以盡可能維持腸道功能為目標，而微創手術的高解析度內視鏡，提供立體影像及高倍放大功能，有助加強手術視野，能協助外科醫師辨識血管與神經。尤其低位直腸癌患者，醫師可評估腫瘤清除範圍和兼顧肛門功能保留，以幫助患者保有術後生活品質。
微創手術助處理早期不規則病灶 適用和不適用族群一次看
姜正愷副院長分享，近期一名中年患者因排便出血就診，大腸鏡檢查發現中段直腸有一扁平、形狀不規則的息肉，無法用內視鏡切除，後續透過微創手術精準切除，檢驗結果為原位癌，療程也順利完成。
微創手術日益受關注，但並非人人適合。姜副院長指出，例如腫瘤過大、已侵犯腸道表面甚至周圍器官或有腹膜轉移、腹腔嚴重沾黏、身體狀況無法承受手術等，都屬於不適合的族群。不過，多數早、中期患者經過專業評估後，可將微創手術納入治療選項考量。
腸癌手術前後要注意什麼？跨專業團隊提供全方位協助
方彥博醫師表示，術前患者進行清腸準備與腫瘤定位，術後經醫師評估後可下床活動，逐步恢復飲水及低渣飲食，以確保腸道吻合不受影響。院方也備有完善的醫療團隊，提供術前衛教、心理支持、術後傷口跟排便檢測、營養指導等，全程為患者提供多方面的協助。隨著醫療和照護品質的升級，患者有機會在醫師建議下縮短住院天數、回歸日常生活，實際恢復狀況因人而異，且應由醫療團隊審慎判斷。
40歲以上不可輕忽！腸癌年輕化趨勢 高風險族群有「這些」特徵
