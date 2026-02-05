大腸癌年輕化！高油鹽飲食埋隱憂 醫籲定期接受i-FOBT免疫法篩檢

68歲李爺爺平時喜歡食用加工食品，但一向身體健康。不料近來卻出現頭暈、爬樓梯容易喘的情形，起初以為只是體力變差，至住家附近診所就診，抽血檢查發現血紅素偏低，且免疫法糞便潛血（i-FOBT）反應呈陽性，轉至台北慈濟醫院大腸直腸外科門診進行電腦斷層與無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方的腸道發現約3公分腫瘤，病理切片報告確診為大腸癌第三期，遂安排腹腔鏡右半結腸切除術，後續規劃術後輔助性化療，目前李爺爺恢復狀況良好，定期回診追蹤中。

根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第2位、死亡率第3名，過去以50歲以上族群為主，但近年發生年齡有明顯下降趨勢，其中不良的生活型態是主要原因，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等。

​ 大腸癌初期無明顯症狀？醫師 ： 腹痛、血便是腫瘤增大警訊 ​



此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會增加罹癌風險。台北慈濟大腸直腸外科主治醫師陳昱廷指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊。若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則可能有兩成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，就可能導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，危及生命。

篩檢方面，過去常見的糞便潛血檢查為化學法（g-FOBT），其檢測原理是利用糞便中紅血球血紅素的化學反應特性，但由於無法分辨出血來源，容易受胃潰瘍、十二指腸潰瘍等上消化道出血或飲食因素影響，導致出現偽陽性，降低篩檢的準確性。現今主流的篩檢方式為免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT），是透過特殊抗體偵測血紅素蛋白，能更精準鎖定下消化道出血病灶，並可偵測糞便中極微量的血紅素變化，有助提高早期病灶被發現的機會。

陳昱廷表示，「根據加拿大醫學會雜誌研究，i-FOBT偵測率可達96.4%，有助於在還沒出現明顯症狀前，及早發現病灶。」正因能及早診斷，病人得以在較早期接受治療。陳昱廷說明，若在大腸鏡檢查中發現息肉並完整切除，即使病理檢查結果為惡性，仍可依個別病況選擇密切追蹤或進一步治療；若腫瘤已形成明確病灶，則會依腫瘤所在位置進行結腸切除手術。

目前大腸癌手術以腹腔鏡微創方式為主流，僅需一個約5公分的主要傷口，搭配1至2個約0.5公分的小傷口，即可完成腫瘤切除。切除病灶後，醫師會將前後端腸道重新縫合，恢復腸道的正常連續性。手術原則需保留腫瘤前後約3至5公分的安全距離，並一併清除周邊可能轉移的淋巴結範圍，以降低復發風險。陳昱廷醫師說明，若能在早期接受標準治療，病人的5年存活率高達9成以上。

陳昱廷提醒，國健署已將大腸癌篩檢年齡下修至45歲，符合資格者每兩年可免費接受一次免疫法糞便潛血檢查；若為一親等家族有大腸癌病史者，可提前至40歲開始每兩年定期篩檢。台北慈濟醫院副院長何景良也呼籲：「大腸癌有年輕化的趨勢，與現代生活型態密切相關。不過現今糞便潛血檢查方式簡便，民眾應把握公費篩檢資源，並透過飲食習慣調整降低風險，才能及早發現、及早治療，爭取最佳預後。」

