大腸癌年輕化！4大惡習恐加速癌化 久坐傷害性最大
大腸癌已不再是長輩專屬疾病，近20年來50歲以下「早發性大腸癌」案例急遽上升，且腫瘤更具侵略性。營養師指出，除了飲食因素外，四種日常生活習慣也正悄悄推高罹癌風險，包括高糖高脂低纖飲食、久坐少動、睡眠品質不佳及長期壓力堆積，民眾應及早調整生活型態。
營養師薛曉晶表示，根據2025年《World Cancer Research Fund》的綜合報告，攝取高纖食物對腸道健康極為有益。蔬菜、水果、全穀和豆類不僅能增加糞便量、促進排便，還能縮短致癌物與腸壁接觸時間，同時為腸道益生菌提供養分，產生具抗發炎作用的短鏈脂肪酸。
《Nature Communications》研究顯示，每日額外攝取約300毫克鈣質（相當於一杯牛奶的含量），大腸癌風險可降低約17%。若能同時增加蔬果、全穀、豆類攝取，效果將更為顯著。換言之，多食用蔬果並補充鈣質，等同為腸道健康建立防護屏障。
薛曉晶進一步指出，睡眠品質不佳也會增加罹患大腸癌的風險。2023年發表於《Cancers》的台灣大數據研究追蹤超過17萬名失眠患者後發現，睡眠障礙者罹患大腸癌風險比一般人高出32%，慢性失眠者的風險更達1.4倍。研究推測，睡眠不足導致荷爾蒙與免疫功能失調，進而引發慢性發炎。
久坐不動是另一項值得關注的高風險因素。2022年《Journal of Korean Medical Science》研究指出，每天久坐超過10小時的人罹患大腸癌風險為一般人的1.6倍，特別是「久坐且幾乎不運動」的族群，風險增加幅度更為明顯。
2025年《Cancer Cell International》的綜述則指出，規律運動能有效降低大腸癌風險，男性約降低24%，女性約降低23%。維持適當運動量有助於穩定血糖、減少內臟脂肪、抑制慢性發炎，對腸道環境產生直接且深遠的正面影響。
薛曉晶強調，了解這些風險因素的目的不是引發恐慌，而是提醒年輕族群及早調整生活習慣。她提出「7日年輕腸道保養計畫」，建議從每日攝取一份深綠色蔬菜、補充鈣質、減少加工肉品攝取、增加活動減少久坐，到固定睡眠時間與每週進行肌力訓練，越早開始調整生活型態，就能為未來健康多增添一層保障。
