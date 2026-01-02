大腸癌愈來愈多原來是「它」害的！糖尿病、失智也跟腸道壞菌有關

全球癌症數據持續攀升，小心腸道慢性發炎恐引發大腸癌！林口長庚醫院發炎性腸道疾病中心主任李柏賢指出，衛福部統計顯示，國內大腸癌雖非死亡率最高的癌症，但發生率連續多年位居第一，而這與腸道慢性發炎密切相關。

糖尿病、失智症等都跟腸道菌失衡有關

不要以為腸道菌失衡只會讓人便祕、拉肚子，近年來，國內外研究顯示腸道菌群影響全身健康。李柏賢表示，腸道菌群失衡已被證實與多種慢性及神經退化性疾病高度相關，包括大腸癌、失智症、巴金森氏症、糖尿病及各種免疫疾病。

以大腸癌為例，研究發現患者腸道中的有害菌比例明顯偏高，特別是黏膜侵入性大腸桿菌、梭菌屬等致病菌增加，這些菌種與黏膜慢性發炎和癌前病變形成關係密切。相對地，雙歧桿菌、乳酸菌等有益菌則明顯減少。

在神經退化性疾病方面，國外研究顯示失智症與巴金森氏症患者的腸道菌群組成與健康人群存在顯著差異。李柏賢解釋，特定產生內毒素的菌種在這些患者體內比例較高，這些毒素可能穿透腸道屏障進入血液循環，並最終影響腦部功能，引起慢性發炎反應，加速神經退化。

腦腸軸 腸道菌影響全身健康

許多人對於腸道菌如何影響全身健康感到困惑。李柏賢解釋，腸道被科學界稱為「第二大腦」，這並非誇大之詞。國外研究已證實，腸道內擁有超過一億個神經細胞，與大腦之間透過「腸腦軸」(gut-brain axis)保持緊密溝通。

「透過腸腦軸，腸道菌能直接影響中樞神經系統，可能加速神經退化與失智症的發展。」李柏賢說明。此外，腸道菌也與代謝健康息息相關，研究顯示益菌不足會導致腸道屏障受損、低度發炎反應持續存在，進而使胰島素作用變差，提高血糖與胰島素阻抗，增加糖尿病與代謝症候群風險。

自體免疫疾病與「腸道滲漏症候群」

自體免疫疾病如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、克隆氏症和潰瘍性結腸炎等，都與腸道菌叢失衡有關。李柏賢解釋，許多理論認為這與「腸道滲漏症候群」（Leaky Gut Syndrome）相關。當腸道出現慢性發炎時，許多抗原可能繞過腸道免疫細胞的篩選，直接進入體內，導致免疫系統錯誤辨識，引發自體免疫反應。

研究顯示，自體免疫疾病患者的腸道菌叢組成與健康人群不同。更值得注意的是，當這些患者的疾病得到控制後，腸道菌叢會逐漸恢復正常，進一步證實了腸道菌叢與自體免疫疾病之間的密切關係。

改善腸道菌健康的關鍵策略

針對腸道菌失衡，李柏賢提出幾項核心建議。首先是建立規律飲食習慣，搭配多元食物，有助於培養腸道好菌，效果會相互加乘。他強調，多樣化飲食能促進腸道微生態多樣性，進而改善免疫耐受能力。

在臨床治療方面，糞便移植技術已在困難梭菌感染和發炎性腸炎治療中顯示出良好效果。李柏賢表示，目前國際間的臨床應用已獲得明確成效，而針對癌症免疫調整、巴金森氏症或失智症等應用的研究也正在積極進行中。

腸道菌失衡的警訊與症狀

腸道菌失衡會表現出哪些症狀？李柏賢指出，常見症狀包括反覆腹瀉、腹脹、便祕、血便及疲倦等，嚴重者可能出現免疫失調或感染症狀。

對於長期便祕是否代表腸道菌失衡的疑問，李柏賢建議首先檢討日常飲食習慣，例如只愛吃肉而很少吃蔬菜水果，導致纖維不足，或是水喝得太少引起大便硬結，還有很少活動的人以及減肥吃得太少，都可能導致腸胃蠕動不良。

如果排除這些因素後仍持續便祕，則可能是腸道菌失衡的警訊，尤其對有巴金森氏症等神經症狀的患者而言，更應警惕神經退化風險，建議儘早就醫檢查。

腸道菌與癌症風險的關聯

腸道菌失衡是否會提高癌症風險？李柏賢明確表示，確實如此，特別是發炎性腸道疾病患者與腸道菌群失衡者，其罹患大腸癌的風險明顯升高。

至於腸道菌群對腦部健康的影響，李柏賢解釋，透過腸腦軸，腸道菌能影響大腦神經傳導與發炎反應，這與失智症、巴金森氏症，甚至憂鬱等情緒障礙的關聯已成為當前研究焦點。

健康飲食是維持腸道菌平衡的基礎

要維持腸道菌健康平衡，日常飲食尤為重要。李柏賢推薦採用「綠色地中海飲食」模式，「多攝取蔬果、全穀、橄欖油、堅果與魚類，可提高腸道菌群多樣性與黏膜健康。」

對於益生菌補充是否有助於腸道健康，李柏賢表示，適度補充益生菌確實可協助改善腸道健康，但品種與效果因人而異，建議諮詢專業醫師或營養師獲取個人化建議。

腸道菌檢測與微菌移植治療哪些病？

何時需要進行腸道菌檢測？李柏賢指出，長期腹瀉患者、反覆感染者、免疫抑制者、癌症患者以及發炎性腸道疾病（IBD）族群尤其需要評估腸道菌相健康。

糞便微菌移植（FMT）是將健康人經過篩檢的糞便菌群植入患者腸道的治療方法。李柏賢說明，這項技術主要用於治療困難梭菌感染、嚴重腸炎或腸道菌相嚴重失衡的患者，在特定病症的治療上已顯示出顯著成效。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／李柏賢醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章