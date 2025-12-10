大腸癌明顯年輕化！營養師：腸鏡檢查前別吃「高纖食物」

營養師李婉萍指出，大腸鏡檢查能在檢查過程中切除可能演變成癌症的息肉，有效降低罹癌風險，是早期發現大腸癌的有效方式。她提醒，近年大腸直腸癌出現明顯年輕化趨勢，除了注意日常飲食外，定期篩檢也相當重要。

進行大腸鏡檢查時，腸道必須盡可能清空，才能讓醫師診斷時看得更清楚。（示意圖／123RF）

進行大腸鏡檢查時，腸道必須盡可能清空，才能讓醫師診斷時看得更清楚。李婉萍說明，因此需要使用清腸藥搭配低渣飲食，所謂「低渣」是指減少糞便體積和腸道中的殘渣。

李婉萍建議民眾把握幾個重要原則，首先要避開含豐富纖維的食物。她表示，燕麥、糙米、地瓜、玉米等全穀根莖類，高纖蔬菜與水果，未經加工的黃豆、綠豆、紅豆等原型豆類，以及各種堅果種籽都不能食用。

動物性肥肉同樣在禁食清單中，李婉萍解釋，豬蹄膀、五花肉、豬腳、牛腩等過於油膩的肉類較難消化，會減慢腸胃蠕動速度。她建議應選擇去皮、不帶筋、口感較嫩的肉類。

李婉萍特別強調，任何乳製品都不能食用。她說明，雖然奶類是液體，但消化後容易在腸胃道留下殘渣，相關製品如起司、優酪乳、冰淇淋等也一律禁止。

烹調方式也有講究，李婉萍表示，料理盡量採用蒸、煮或燉的方式，避免油炸、油煎與生食。由於低渣飲食以精緻化食材為主，許多健康食物暫時無法攝取，她建議適量增加水分攝取，避免發生便祕。李婉萍指出，黑咖啡、紅茶、綠茶，或含糖的冬瓜茶、運動飲料、碳酸飲料等都可以飲用。

