大腸癌有解了！台大成功研發「雙效神疫苗」竟讓腫瘤縮小80%
大腸癌有疫苗了？由台大醫學院學生與美國史丹佛大學合作，耗時六年多，成功利用「誘導多功能幹細胞」技術，開發出一款兼具「預防」與「治療」雙重效果的大腸癌疫苗。在動物實驗中，不僅能讓腫瘤縮小近80%，更有高達60%的小鼠完全沒有長出腫瘤，為攻克癌症帶來一道全新曙光！
鎖定國人頭號癌症！大腸癌轉移後治療困境
台大醫學院藥理所副教授魏子堂指出，這項技術最初在小鼠身上已證實可預防皮膚癌、肺癌、乳癌，甚至是號稱「癌王」的胰臟癌。而這次團隊將目標鎖定在大腸直腸癌，正是因為大腸癌一直是國人發生率與死亡率前三名的棘手癌症，一旦發生轉移，更是難以根治。
大腸直腸癌最致命之處在於腫瘤轉移，常見的轉移部位就是肝臟與肺部，往往屬於無法根治的疾病。而這款新疫苗的研發，為解決這個困境帶來了突破性的進展。
疫苗如何「教」免疫系統殺癌細胞？
這款疫苗神奇之處，在於它能教會我們自身的免疫系統去辨識並攻擊癌細胞。研究團隊成員李心慈解釋，透過質譜分析與電腦模擬，從誘導多功能幹細胞和大腸癌細胞中，找到兩種共通的特定抗原「HNRNPU」和「NCL」。
接著，團隊開發出不會傷害正常細胞的「次單位疫苗」，利用這兩種抗原去「訓練」體內的樹突細胞（免疫系統的哨兵），讓它們能夠精準地辨識出大腸癌細胞，並啟動T細胞（免疫系統的士兵）進行攻擊。
動物實驗結果驚人：兼具「預防」與「治療」雙重神效
這款疫苗在小鼠實驗中取得了令人振奮的成果。在「治療」方面，研究團隊模擬大腸癌已轉移到肝臟的棘手狀況，在給予4劑疫苗後，成功抑制了約80%的腫瘤生長。這證實疫苗對於已形成的腫瘤，甚至是遠端轉移的癌細胞都具有治療潛力。
而在「預防」方面，成果更是驚人！小鼠在接種疫苗4周後，再施打大腸癌細胞，2周後觀察發現，竟有高達60%的小鼠完全沒有長出腫瘤，展現了強大的預防效果。
從小鼠到人類，下一步挑戰臨床試驗
目前，研究團隊已在小鼠實驗中取得成功。研究團隊成員陳麗瑜表示，下一步將驗證疫苗對人類樹突狀細胞是否也有一樣好的效果。魏子堂教授坦言，要將研究成果真正轉譯到人體，還需要克服法規的挑戰，必須在符合GLP（非臨床試驗優良操作規範）、GMP（藥品優良製造規範）等級的嚴格標準下進行。
由於預防性疫苗的人體試驗耗時且成本極高，團隊規劃先以「治療型」疫苗為目標，期望能盡速進入臨床試驗，為晚期及轉移性大腸癌患者帶來新的治療選擇。這項研究無疑是繼HPV疫苗、B肝疫苗後，在癌症預防與治療領域的重大里程碑。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／TVBS
這種肉別多吃！恐增肺癌、腸癌風險 吃對部位更健康
連醫護都躲不掉！常吃「這便利食品」長息肉風險暴增 55%
你也常這樣煮？小心吃進致癌物 營養師教你4招自保
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 13
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 10
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一堆人都吃錯！早餐「1吃法」以為健康 醫：血糖恐速飆、引發膽結石
你也有「飲食越清淡就越健康」的迷思嗎？秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書指出，早餐若是過度清淡，可能會造成嚴重後果，不只會缺乏營養素，可能還會引發膽結石等風險。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
常腹瀉是壞菌多？醫曝3大原因 糞便「這顏色型態」恐腸癌
許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，會懷疑是否腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死
愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 2 天前 ・ 2
瘦瘦針300人測試結果出爐 停藥一年後仍有50%以上減重效果
針對民眾關心的猛健樂停藥後復胖問題，新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸表示，停藥後藥效消失其實是優點而非缺點，代表藥物會隨時間代謝，不會永遠留在身體裡，若有副作用也能隨停藥緩解。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
17年內罹2癌！醫曝「3惡習」最致命：罹癌率飆195倍
癌症是台灣的頭號死因。台大醫院牙科部主治醫師李正喆分享，一名患者17年前因為口腔癌開刀治療，一直都有定期追蹤，沒想到，最近卻又發現得了食道癌。對此，李正喆表示，同時有菸、酒、檳榔習慣的人，得到口腔癌的機率是完全沒有這些習慣的人的123倍；得到食道癌的機率則高出195倍。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
不是蔬果汁！研究：每天3至5杯「這飲品」 特定族群減緩5年老化速度
國際健康媒體《Medical News Today》報導，一項刊登於《BMJ Mental Health》的新研究指出，每天飲用3到5杯咖啡，可能有助於精神疾病患者延緩常見的過早老化現象。研究發現，攝取此量的咖啡與較長的端粒（telomeres）相關，而端粒被視為細胞老化的指標三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
只吃雞胸、花椰菜…25歲網紅「腹痛送醫」險沒命！檢查驚見「胰臟大面積壞死」
狂吃雞胸肉減肥卻命危！中國陝西省一名女網紅為了快速減肥，長期只吃水煮雞胸、花椰菜，直到有一天腹痛難耐送醫，才發現罹患急性重症胰臟炎，胰臟已大面積壞死、一度命危。醫師提醒，極低脂飲食恐導致胰液淤積、增加膽結石與胰臟炎風險，提醒民眾減肥仍應維持基本熱量與油脂攝取，避免毀身式斷食。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫師提醒「藍莓別鹽水洗」！公開正確洗法 農藥殘留可大幅降低
（記者張芸瑄／綜合報導）藍莓因富含植化素與多種營養成分，被不少人視為高營養密度水果，但如何正確清洗才能降低農藥 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
早餐吃清淡最健康？醫揭「4大隱患」：恐釀膽結石、血糖飆
一日之計在於晨！醫師黃士維在臉書粉專發布貼文，指出早餐清淡飲食觀念滿天飛，但若是過度執行可能會造成嚴重後果。黃士維接著透露早餐清淡飲食的4大錯誤觀念，這樣才能建立正確的早餐營養知識。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
沒吃甜食卻罹糖尿病！醫揪元兇竟是「隱形高糖食物」 還與三大疾病相關
健康飲食需注意「隱形糖」，不只甜味食物會影響血糖。圖來源／早安健康商傳媒｜記者謝芮涵／台北報導一名患者因體檢血糖異常就醫，他向醫師表示幾乎不吃蛋糕、甜點、含糖飲料，自認飲食「非常乾淨」。然而進一步檢查後，仍被診斷為第二型糖尿病。醫師深入詢問其飲食習慣後發現，真正的問題並非甜點，而是他長期攝取的「隱形高糖食物」──含大量精製澱粉的主食與零食。醫師指出，許多人誤以為「不吃甜」就能遠離糖尿病，但米飯、白麵包、麵食、餅乾、洋芋片等精製澱粉進入體內後會快速分解成葡萄糖，升糖速度甚至遠高於部分甜食。若每天大量攝取，長期仍會造成血糖波動、胰島素阻抗，最終導致糖尿病。以該名患者為例，他三餐以白飯、麵條、吐司為主，且喜歡以餅乾、蘇打餅、麵包當作點心，這些食物雖不甜，卻屬於高 GI（升糖指數）食品，對血糖影響極大。醫師強調，精製澱粉在現代飲食中普遍存在，是許多民眾疏忽的糖尿病風險來源。醫師提醒：糖尿病風險與整體飲食結構密切相關。圖／AI示意圖除了血糖外，醫界也提醒，過量精製澱粉與代謝問題密切相關。有研究指出，高 GI 飲食可能增加心肌梗塞機率，也可能與部分癌症（如大腸癌）的風險上升有關。此外，血糖長期波動商傳媒 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
危險！手搖飲當水喝「她手腳不受控跳舞」 報告數值超嚇人
手搖飲雖然方便，可以滿足口腹之慾，但是千萬不可以替代水來喝。就有一名20歲女子，體重急速下降，手腳出現不自主手舞足蹈的症狀，檢查後才發現罹患一種罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」。醫師詢問後，發現女子每天只吃一餐，而且幾乎不會喝水，只喝手搖含糖飲料，因此造成血糖先低後高的劇烈波動，釀成恐怖疾病。太報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
喝1類飲料肚子恐變大！醫揭自己也受害 陷 「正常體重肥胖」
近日能量飲料走進校園，部分學生為了維持精神，提升上課專注力開始飲用，引發網路熱議。對此，醫師姜冠宇建議，別說小孩，成人也最好不要喝，不但會讓肚子變大，甚至會影響睡眠品質，並稱他以前擔任住院醫師時也喝能量飲，看到自己的肚子超挫折。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話