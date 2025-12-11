大腸癌有解了！台大成功研發「雙效神疫苗」竟讓腫瘤縮小80%

大腸癌有疫苗了？由台大醫學院學生與美國史丹佛大學合作，耗時六年多，成功利用「誘導多功能幹細胞」技術，開發出一款兼具「預防」與「治療」雙重效果的大腸癌疫苗。在動物實驗中，不僅能讓腫瘤縮小近80%，更有高達60%的小鼠完全沒有長出腫瘤，為攻克癌症帶來一道全新曙光！

鎖定國人頭號癌症！大腸癌轉移後治療困境

台大醫學院藥理所副教授魏子堂指出，這項技術最初在小鼠身上已證實可預防皮膚癌、肺癌、乳癌，甚至是號稱「癌王」的胰臟癌。而這次團隊將目標鎖定在大腸直腸癌，正是因為大腸癌一直是國人發生率與死亡率前三名的棘手癌症，一旦發生轉移，更是難以根治。

大腸直腸癌最致命之處在於腫瘤轉移，常見的轉移部位就是肝臟與肺部，往往屬於無法根治的疾病。而這款新疫苗的研發，為解決這個困境帶來了突破性的進展。

疫苗如何「教」免疫系統殺癌細胞？

這款疫苗神奇之處，在於它能教會我們自身的免疫系統去辨識並攻擊癌細胞。研究團隊成員李心慈解釋，透過質譜分析與電腦模擬，從誘導多功能幹細胞和大腸癌細胞中，找到兩種共通的特定抗原「HNRNPU」和「NCL」。

接著，團隊開發出不會傷害正常細胞的「次單位疫苗」，利用這兩種抗原去「訓練」體內的樹突細胞（免疫系統的哨兵），讓它們能夠精準地辨識出大腸癌細胞，並啟動T細胞（免疫系統的士兵）進行攻擊。

動物實驗結果驚人：兼具「預防」與「治療」雙重神效

這款疫苗在小鼠實驗中取得了令人振奮的成果。在「治療」方面，研究團隊模擬大腸癌已轉移到肝臟的棘手狀況，在給予4劑疫苗後，成功抑制了約80%的腫瘤生長。這證實疫苗對於已形成的腫瘤，甚至是遠端轉移的癌細胞都具有治療潛力。

而在「預防」方面，成果更是驚人！小鼠在接種疫苗4周後，再施打大腸癌細胞，2周後觀察發現，竟有高達60%的小鼠完全沒有長出腫瘤，展現了強大的預防效果。

從小鼠到人類，下一步挑戰臨床試驗

目前，研究團隊已在小鼠實驗中取得成功。研究團隊成員陳麗瑜表示，下一步將驗證疫苗對人類樹突狀細胞是否也有一樣好的效果。魏子堂教授坦言，要將研究成果真正轉譯到人體，還需要克服法規的挑戰，必須在符合GLP（非臨床試驗優良操作規範）、GMP（藥品優良製造規範）等級的嚴格標準下進行。

由於預防性疫苗的人體試驗耗時且成本極高，團隊規劃先以「治療型」疫苗為目標，期望能盡速進入臨床試驗，為晚期及轉移性大腸癌患者帶來新的治療選擇。這項研究無疑是繼HPV疫苗、B肝疫苗後，在癌症預防與治療領域的重大里程碑。

