大腸癌末期槍砲犯 收押前暴斃

罹患大腸癌4期的羅姓男子涉嫌持霰彈槍對民宅開槍，警方依槍砲罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢察官向嘉義地院聲押禁見獲准。豈料在押解移送看守所前，羅男突在地檢署拘留室昏倒，口吐白沫、不停抽搐，送醫不治。醫院初判疑服用「氰化物」死亡，檢方17日相驗後，將於19日解剖釐清死因，也要追究有無人員疏失。

57歲羅男綽號「大鼻雨」，15日到嘉義縣大林鎮民宅聚會，疑與人衝突，羅男氣不過，事後開車回民宅外，拿霰彈槍對空開轟，民雄警分局根據監視器畫面，當晚11時30分攔查到羅男，經曉以大義，羅男供出棄槍地點，警方16日凌晨尋獲槍枝、子彈等證物。

據了解，羅男到案後曾表明自己大腸癌末期，無法控制大小便，隨身穿尿布，會全力配合警方，只希望能交保。警詢後，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌將他移送地檢署複訊。

承辦檢察官認為，羅男違法持有槍枝，犯罪嫌疑重大，是有期徒刑5年以上重罪，加上他數月前曾持非制式手槍朝民宅開槍、毆傷人，另案偵辦中，因此以有羈押原因及必要，聲押禁見獲准。

羅男自嘉義地院解還至地檢署，辦理移送看守所程序。人在拘留室的他突然向法警表示身體不適，出現口吐白沫、抽搐情形，送聖馬爾定醫院急救無效，院方初步診斷羅男氰化物中毒。

法醫17日上午相驗，預定19日解剖，家屬質疑死者大腸癌末期還包尿布，為何執意收押他？況且，被逮捕後都要搜身，為何檢警讓他有機會吞毒？

嘉檢表示，包括警方偵辦、檢察官複訊到交接送看守所前，都依法搜身檢查，未發現異樣，究竟羅男是否服氰化物中毒致死？或出現大腸癌藥物病理反應？都有待釐清。

氰化物堪稱推理小說、影視作品中，凶手最愛的殺人毒物，若攝入劑量夠高，可能直接造成大腦或心臟細胞壞死；中毒病患，無論重度或輕度，呼吸都會出現杏仁味。

