大腸癌為何難治？ 免疫細胞竟分「內鬼」與「好警察」
〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症免疫治療在多數癌症中奏效，但大腸直腸癌卻常常「打不動」，長年讓醫師傷透腦筋。美國頂尖癌症中心最新研究終於解開謎團：關鍵不在免疫細胞的多寡，而在於其中混進了幫腫瘤做事的「內鬼」。
過去醫學界普遍認為，腫瘤內的「調節性T細胞」(Treg)越多，代表免疫反應被壓制、癌症越難治。但臨床數據卻顯示，大腸癌剛好相反，Treg 較多的患者反而存活較久。這個困擾科學家多年的「免疫悖論」，如今有了答案。原來，這些細胞不全是壞人，其中一派是保護身體的「好警察」，另一派才是真正的「內鬼」。
據科學新聞網站《Science Daily》報導，這項由美國斯隆凱特琳癌症中心(MSK)進行的研究，近期發表於權威期刊《免疫》(Immunity)。研究團隊透過精密的小鼠模型與人類腫瘤樣本分析發現，大腸癌內的調節性T細胞並非鐵板一塊，而是分為「抑癌組」與「促癌組」兩個功能完全相反的亞型。
研究發現，屬於「抑癌組」的好細胞主要分佈在腫瘤周圍的健康組織，它們會分泌訊號(IL-10)來壓制發炎反應，防止腫瘤藉由發炎擴大勢力。當這群好細胞存在時，腫瘤生長速度明顯變慢；反之，若將它們移除，腫瘤反而會失控狂長。
至於躲在腫瘤內部的，則是真正的「內鬼」。這群壞細胞表面帶有一種特殊的蛋白質標記「CCR8」，它們的主要工作是壓制體內最強的抗癌戰士(CD8+ T細胞)，讓免疫系統無法發揮作用。實驗證實，只要精準清除這群「內鬼」，腫瘤就會縮小。
這項發現解釋了為何過去「一網打盡」的治療策略往往失效，因為連幫忙打仗的「好警察」也一起犧牲了。研究第一作者黃曉(Xiao Huang，音譯)博士強調，未來的治療策略必須更精準，目標是「只殺內鬼，保留好人」。目前全球已有多項臨床試驗正在測試針對 CCR8 的抗體藥物，這套新邏輯有望為目前卡關的大腸癌治療，提供新的突圍方向。
更多自由時報報導
健康網》別再迷信理想血壓 國外網紅醫：需個別化3項評估
健康網》慢箋族過年不斷藥 春節提早領藥等措施一次看 （不斷更新）
健康網》免疫療法大突破！「體內生成CAR-T」17種癌末有新希望
健康網》醫解析腸道如何直通大腦 揭4大系統左右情緒、疼痛、免疫
其他人也在看
驚！男持3空氣長槍掃射幼兒園「外牆布滿彈孔」 被逮竟辯太吵了
台北市文山區一所幼兒園驚傳遭人開槍，園區外牆、玻璃窗及水管等設施自今年1月下旬起，陸續出現彈孔和毀損痕跡，引起校方與家長高度恐慌。警方循線追查後，逮捕住在附近的黃姓男子，並於其住處查獲多把空氣槍，全案經檢方聲請羈押獲准。
泰國大選／皮塔：政黨不能只有一張專輯熱賣
[NOWnews今日新聞]「他們可以禁止一個人，但無法禁止一個想法（Theycanbanaman,buttheycannotbananidea）。」面對憲法法庭祭出的10年參政禁令，還有8年刑期要服的...
加密寒冬？巨鯨單周掃貨40億美元 比特幣價格仍跌至6.7萬美元下方
在過去幾周，加密貨幣市場籠罩在「加密寒冬」的陰影中，比特幣的價格已連續 4 周下跌，並從去年 10 月創下的 126,300 美元歷史高點大幅回落。截至周三 (11 日) 亞洲午盤，比特幣繼續跌至 6.7 萬美元下方。
43歲老將「虎王」回歸！賽揚名投韋蘭德1年4億台幣重返老東家老虎隊
體育中心／季芸報導即將滿43歲的塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander），在台灣時間11日確定1年1300萬美元合約（約新台幣4.1億元），重返老東家底特律老虎，「虎王」重新歸位續戰一年，也將迎來他職業生涯的第21個賽季。
女毒蟲撞死所長／岳母曝女婿所長「皮夾釘3個釘書針」 節儉樸實過日卻遭橫禍
新北地院國民法官庭今（11日）開庭持續審理前新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行殉職案，上午由劉的岳母及妻子陳述意見，岳母不捨女婿品行節儉樸實，「皮夾釘了3個釘書針」，擔任所長期間更是深受愛戴，卻因執勤殉職，留下的稚女也深受打擊，畫的圖畫全變一片漆黑。
福八齊柏林衛星成功取像 台灣竹科日本國立競技場入鏡
（中央社記者趙敏雅台北11日電）台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星傳來捷報，國家太空中心（TASA）今天公開第一波取像成果，涵蓋台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場等，影像清晰度與訊噪比均優於原始設計，順利達成任務。
元大金1月獲利創同期新高 市值同寫新紀錄
[NOWnews今日新聞]元大金（2885）今（11）日公告1月自結獲利，單月稅後淨利64.43億元、每股稅後盈餘（EPS）0.48元，其中，證券、投信獲利同創近10年單月新高。元大金今日公布單月稅後...
田秋堇受訪／林奐均只差0.1公分命中要害！林宅血案職業殺手所為 田秋堇曝現場放腳尾錢「上路好走！不要回來找我」
1980年228發生的林宅滅門血案，造成美麗島受刑人林義雄的家人，包括林義雄媽媽及女兒，3死1重傷。當年，第一個到達現場的監察委員田秋堇昨晚接受華視網路節目《我想問的是》主持人陳信聰專訪，她鉅細靡遺的描述了當時發生的恐怖經歷，以及往後數十年困住她的創傷後壓力症候群。專訪內容令人震撼鼻酸，《鏡報》節錄部分內容，讓讀者理解那個專制政權的年代，為什麼會發生如此慘絕人寰的悲劇？而台灣不能再走回頭路。
高金素梅涉貪等三案 偵訊發燒送醫！檢評估請回限制出境
社會中心／綜合報導持續關心無黨籍立委高金素梅捲入貪污等案，昨天被調查局搜索，今天（11）凌晨將近1點，前往北檢複訊，但偵訊短短半小時，高金素梅就說自己身體不舒服、快要昏倒。檢方評估後，決定先暫停訊問，高金素梅緊緊倚靠法警的手臂走出來，虛弱模樣直接送台大掛急診，早上9點20分悄悄出院了。
36年最慘！加拿大女槍手掃射校園釀10死25傷
[NOWnews今日新聞]加拿大卑詩省小鎮10日發生大規模校園槍擊案，一名女槍手闖入當地中學掃射後自盡，包含槍手在內10人死亡、逾25人受傷，這也是加拿大自1989年以來最嚴重的槍擊案。綜合路透社、衛...
川普會替黎智英發聲？白宮：曾當面向習提起
[NOWnews今日新聞]香港壹傳媒集團創辦人黎智英9日遭香港高等法院判處20年有期徒刑，外界關注美國總統川普（DonaldTrump）是否會在訪問中國時替黎智英發聲，對此，白宮發言人李威特（Karo...
韓國瑜拋進言賴清德！綠委開轟：只會訂便當
[NOWnews今日新聞]115年度中央政府總預算、8年共1.25兆元的國防特別條例仍在立法院卡關，立法院長韓國瑜近期受訪時表示，會正式向總統賴清德提議，是不是要考慮「化」解朝野僵局。對此，陳培瑜今（...
韓國腹瀉疫情嚴峻 烤肉搭配生蠔、貝類建議全熟
日本、韓國腹瀉疫情創5年同期新高，其中，韓國疫情相當嚴峻。台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今天(11日)表示，諾羅病毒傳播力非常強，未充分煮熟的生蠔或海鮮均為感染風險來源，他呼籲國人前往韓國旅遊應避免生食生飲。 台灣腹瀉疫情緩升，鄰近國家日本、韓國腹瀉疫情則創5年同期新高，致病原多為諾羅病毒；其中，韓國疫情相當嚴峻，1月底時單週新增709例，病患以0至6歲嬰幼兒最多，占比近4成。國人春節期間前往旅遊風險增。 台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙11日指出，根據韓國疾病管理廳(KDCA)數據顯示，該國諾羅病毒疫情比去年同期暴增近60%，疫情持續升溫至今。 陳秀熙表示，諾羅病毒傳播力非常強，5歲以下幼兒、年長者及免疫力較差者症狀較嚴重；高風險情境非常多，包括飲用地下水或山泉水、食用未充分煮熟的生蠔或海鮮，如韓式烤肉搭配的烤貝類。他說：『(原音)台灣到韓國旅遊要特別注意，喜歡吃生蠔、海鮮、貝類，那麼這些諾羅病毒的感染非常高，過去也在這個郵輪上面出現，所以建議還是避免生食生飲。』 陳秀熙建議國人前往韓國旅遊避免生食生飲，選擇有信譽且環境清潔的餐飲商家，並在用餐前以肥皂正確洗手。 疾管署
哥倫比亞參議員遭綁票獲救 總統自爆躲過暗殺
（中央社波哥大10日綜合外電報導）哥倫比亞1位參議員在遭綁架後今天成功獲救，同日該國總統也通報有人密謀對他不利。隨著哥國即將於今年舉行國會與總統大選，觀察家警告，選前恐將充斥暴力陰影。
研究：運動可顯著緩解憂鬱和焦慮 有望成為第一線干預措施
美國和澳洲聯合進行的1項研究發現，跑步、游泳和跳舞等能提高心率的活動，可緩解憂鬱和焦慮症狀，具備成為第一線干預措施潛力。此研究發表在《英國運動醫學》期刊上。根據科學網站《SciTechDaily》報導，來自澳洲詹姆斯庫克大學、迪肯大學、中央昆士蘭大學和美國南卡羅來納大學的研究人員，檢索了主要研究資料
毒駕女子拖行撞死派出所長 死者父母痛斥求死刑
社會中心／綜合報導前年發生在土城，清水所所長劉宗鑫攔檢一名毒駕女子，卻遭高速拖行約200公尺，撞上護欄傷重不治！女子被依殺人罪起訴，但新北地院開庭，她仍否認犯罪，甚至強辯稱是所長拉扯衣袖影響駕駛，也以為所長會放手，沒想到造成死亡。法庭還發現，她當時已懷孕5個月，卻仍混用多種毒品，羈押期間產下一子，死者爸媽痛斥罔顧天良。時任清水所長劉宗鑫父親：「我現在心頭很亂，因為今天是訴訟的最後一哩路，我要全心全意把精神貫注在那邊。」庭審倒數時刻，劉宗鑫爸媽不敢鬆懈，強忍悲痛到新北地院出庭，要為兒子討公道！毒駕女子拖行撞死派出所長 死者父母痛斥求死刑（圖／民視新聞）時間回到2024年10月，就在新北地院旁，時任土城清水派出所所長劉宗鑫，看到違停的權利車上前盤查。女駕駛搖下車窗，假意配合，卻突然猛油門逃逸，所長被掛在車邊一路拖行約200公尺，最後撞上工程護欄，全身多處骨折，頭部重創，送醫不治。後來從女子家中搜出安非他命，而且她當時已懷孕5個月，卻仍混用多種毒品。開庭不認罪，反說是所長拉扯衣袖影響駕駛導致，讓做爸爸的聽不下去！毒駕女子拖行撞死派出所長 死者父母痛斥求死刑（圖／民視新聞）時任清水所長劉宗鑫父親：「希望藉著第三監督媒體，來把我們這種血淋淋的這種困苦悲痛，轉達給社會周知讓社會祥和安定，這是我最大的盼望。」爸爸強忍淚水，控訴女陳女泯滅人性、殘忍冷血，應該判死！尤其兒子「建中、師大畢業」，是為了繼承父志，才投考警大研究所，通過特考。顧家的2寶爸，如今留下孤兒寡母，怎麼能不讓兇手付出代價！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：毒駕女子拖行撞死派出所長 死者父母痛斥求死刑 更多民視新聞報導關鍵今日／台灣獨立運動先行者！廖史豪103歲冥誕黃河發律師函給《世紀血案》製作方 要求解約並停止使用肖像北市內湖民宅大火！全面燃燒「多人受困」 目前救出4人
春節期間嘉義市5家醫院開設傳染病特別門診 讓您安心過好年
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】為避免春節期間大量患者湧入醫院急診，造成壅塞情形，嘉義市5家急救責任醫院，包括嘉
Jennie、徐若瑄都瘋迷，解密器械皮拉提斯！它曾幫一戰傷兵復健，今成塑身祕招
「準備好開始上課囉！初階一條紅，進階紅加黃。同學可以拿著你的皮拉提斯圈，躺在滑床上。」在一間位於台北市天母的器械皮拉提斯教室裡，教練正播放著音樂，帶領學員暖身。
屏東一間超商疑遭開槍！整片玻璃破碎 驚見「5毫米彈孔」
屏東縣潮州鎮一間超商昨（10）日晚間6時許傳出玻璃遭人射擊，店門口其中一面玻璃突然整片碎裂、呈蜘蛛網狀。現場玻璃出現一個直徑約5毫米的彈孔，疑似遭人以空氣槍朝玻璃射擊造成。玻璃上有一個直徑約5毫米的彈
新／涉組織、洗錢 四海幫幫主張存偉遭刑事局逮捕
新／涉組織、洗錢 四海幫幫主張存偉遭刑事局逮捕