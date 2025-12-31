大腸癌為何「免疫」異常？研究解謎：體內T細胞分兩派

〔編譯陳成良／綜合報導〕在多數癌症中，腫瘤內若存在大量「調節T細胞」(Tregs)，通常被視為預後不佳的指標，因為這些細胞會抑制免疫系統攻擊癌細胞。然而，大腸直腸癌(Colorectal cancer)卻是個令人困惑的例外：Tregs越多，患者存活率反而越高。

美國頂尖癌症研究機構「斯隆凱特琳癌症中心」(MSK)發表於《免疫》(Immunity)期刊的最新研究終於解開這個謎團，發現大腸癌內的Tregs其實存在功能上的「兩面性」，這項發現有望為目前難治的大腸癌類型帶來精準免疫療法新契機。

據權威科普媒體《SciTechDaily》報導，研究團隊利用精密的實驗小鼠模型分析發現，大腸癌內的調節T細胞並非鐵板一塊，而是分為兩個截然不同的亞型。第一種是被視為「有益」的Tregs，它們會分泌一種名為「介白素-10」(IL-10)的訊號分子，能抑制另一種會促進腫瘤生長的發炎細胞(Th17)，進而「限制」腫瘤變大。實驗顯示，若移除這些具保護作用的Tregs，腫瘤生長速度反而會加快。

第二種則是「有害」的Tregs，它們不分泌IL-10，主要功能是抑制負責殺死癌細胞的CD8+ T細胞。實驗證實，若移除這些有害Tregs，腫瘤就會顯著縮小。研究人員強調，所謂的「好」與「壞」，僅是指這些細胞在特定腫瘤微環境中對癌症進程的影響，而非細胞本身的優劣。

研究通訊作者、MSK免疫學計畫主席魯登斯基(Alexander Rudensky)指出，過去的觀念認為Tregs總是促進腫瘤生長，但在大腸癌中，這兩種亞型扮演了相反的角色，「正是這些有益的Tregs造成了差異，這凸顯了我們需要更具選擇性的治療方法。」

研究團隊進一步發現，那些有害的Tregs表面具有高濃度的CCR8蛋白。這意味著，科學家可以開發針對CCR8的抗體藥物，精準清除有害細胞，同時保留能抑制發炎的有益細胞，避免「誤傷友軍」。

這項發現對於佔大腸癌總數約80%至85%的「微衛星穩定型」(MSS)患者尤為重要，因為這類患者通常對現有的免疫檢查點抑制劑反應不佳。研究團隊已在100多名大腸癌患者的檢體中驗證了這項發現：擁有更多「有益Tregs」的患者，存活時間確實較長。

目前針對CCR8的相關免疫療法臨床試驗正在進行中，若證實有效，將能為廣大的大腸癌患者族群提供新的治療選項。但專家也提醒，目前研究仍以基礎科學為主，患者不應據此擅自改變現有治療計畫。

