大腸癌發生率持續攀升！醫：很多人以為只是「腸胃不好」

大腸癌發生率持續攀升，忽視預防可能造成嚴重後果。（示意圖／123RF）

秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師表示，飲食習慣是大腸癌預防最關鍵卻最容易被忽視的因素。「飲食模式對腸道環境的影響是長期的，不是短期改變就能見效。」他解釋，許多人誤以為偶爾食用紅肉、燒烤並無大礙，但這些高溫烹調和加工肉品會產生致癌物質，傷害會日積月累，不像急性食物中毒有立即症狀。

在運動方面，黃士維指出，有氧運動比重量訓練更能有效預防大腸癌。「兩者對腸道蠕動的影響完全不同，很多患者以為偶爾運動就足夠，實際上需要規律的中等強度運動才能有效刺激腸道蠕動，促進廢物排除。」他強調運動強度與頻率對腸道健康的影響差異極大。

關於篩檢標準，黃士維解釋，大腸癌篩檢對年齡分層有嚴格規範：「一般建議50歲開始定期篩檢，但高風險族群需要提前到40歲甚至更早。」，正常篩檢流程從糞便潛血檢查開始，再根據結果決定是否需要大腸鏡檢查，而有家族史或症狀的人則可能需要直接安排大腸鏡。

黃士維醫師分享大腸癌預防的五大正確觀念。（圖／黃士維醫師臉書）

黃士維警告，多種不良生活習慣會加乘增加大腸癌風險。「抽菸會增加腺瘤性息肉風險，過量飲酒會影響腸道菌群平衡，肥胖則會促進發炎反應。」他強調，這種多重危險因子雖然不像單一致癌物那麼直接，但長期累積的風險不容忽視。

最後，黃士維特別提醒民眾重視腸道症狀變化。「排便習慣改變、血便、腹痛等症狀可能是大腸癌早期警訊，但很多人會歸咎於痔瘡、壓力或飲食不當，延誤了黃金診斷時機。」他列舉需要注意的腸道警訊包括：排便習慣突然改變超過兩週、糞便帶血或呈現深黑色、不明原因的腹痛或腹脹、體重無故下降、貧血或容易疲倦。

「我觀察到很多患者會說『以為只是腸胃不好』，但在大腸癌篩檢中，這些症狀都可能是重要線索！」黃士維呼籲民眾，若出現這些症狀應及時就醫檢查，以確保早期發現早期治療。

