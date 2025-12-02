大腸癌竟與「幼年飲食」相關！醫：DNA被改變了

根據腎臟科醫師江守山引述最新研究指出，全球至少27個國家出現50歲以下大腸直腸癌病例上升趨勢，近20年來發病率幾乎翻倍。這項刊登於國際科學期刊《Nature》的研究發現，童年時期食物中的細菌感染，特別是大腸桿菌菌株產生的毒素「大腸桿菌素」，可能是導致癌症年輕化的重要原因。

由美國加州大學聖地牙哥分校領導的國際研究團隊，分析來自11個國家共981名大腸直腸癌患者的基因組資料。研究結果顯示，40歲以下確診者體內帶有大腸桿菌素造成DNA突變的比例，是70歲以上患者的3.3倍。這項發現揭示了早發性癌症與幼年期細菌暴露之間的關聯性。

研究指出，大腸桿菌素進入人體後，可能長期存在於結腸與直腸環境中，逐漸改變細胞DNA結構，在基因上留下獨特印記。特別值得注意的是，10歲以下兒童若接觸這類產生毒素的細菌，往後數年罹患早發性大腸癌的機率將顯著增加。

台灣大腸癌發生率位居亞洲之冠，名列國人十大癌症死因前三名。衛福部統計顯示，45至49歲大腸癌發生率從2010年每十萬人40.63人，上升至2021年的48.18人，顯示台灣正面臨腸癌年輕化的嚴峻挑戰。

美國耶魯癌症中心醫師麥可・切奇提醒，年輕族群若出現大便變細如鉛筆狀、大便帶血、慢性腹痛、排便習慣改變或不明原因體重下降等症狀，應立即就醫檢查。這些症狀可能是腫瘤在大腸末端生長，導致通道變窄所致。

儘管確切的致病機制仍待釐清，包括兒童如何接觸產生大腸桿菌素的病原，以及生活中哪些因素可能促使毒素生成等問題。科學家建議，食物中毒後補充益生菌，可能有助於減少腸道中大腸桿菌素引發的DNA突變。同時，改善飲食習慣，增加高纖食物攝取，避免高糖高脂低纖飲食，並維持規律運動，都是降低罹癌風險的重要措施。

研究團隊警告，若未能有效改善現況，大腸直腸癌很可能在未來五年內成為年輕族群的主要癌症死因。定期進行大腸鏡檢查與癌症篩檢，仍是早期發現與預防的最佳方式。

