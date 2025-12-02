大腸癌竟與「幼年飲食」相關！醫：DNA被改變了
根據腎臟科醫師江守山引述最新研究指出，全球至少27個國家出現50歲以下大腸直腸癌病例上升趨勢，近20年來發病率幾乎翻倍。這項刊登於國際科學期刊《Nature》的研究發現，童年時期食物中的細菌感染，特別是大腸桿菌菌株產生的毒素「大腸桿菌素」，可能是導致癌症年輕化的重要原因。
由美國加州大學聖地牙哥分校領導的國際研究團隊，分析來自11個國家共981名大腸直腸癌患者的基因組資料。研究結果顯示，40歲以下確診者體內帶有大腸桿菌素造成DNA突變的比例，是70歲以上患者的3.3倍。這項發現揭示了早發性癌症與幼年期細菌暴露之間的關聯性。
研究指出，大腸桿菌素進入人體後，可能長期存在於結腸與直腸環境中，逐漸改變細胞DNA結構，在基因上留下獨特印記。特別值得注意的是，10歲以下兒童若接觸這類產生毒素的細菌，往後數年罹患早發性大腸癌的機率將顯著增加。
台灣大腸癌發生率位居亞洲之冠，名列國人十大癌症死因前三名。衛福部統計顯示，45至49歲大腸癌發生率從2010年每十萬人40.63人，上升至2021年的48.18人，顯示台灣正面臨腸癌年輕化的嚴峻挑戰。
美國耶魯癌症中心醫師麥可・切奇提醒，年輕族群若出現大便變細如鉛筆狀、大便帶血、慢性腹痛、排便習慣改變或不明原因體重下降等症狀，應立即就醫檢查。這些症狀可能是腫瘤在大腸末端生長，導致通道變窄所致。
儘管確切的致病機制仍待釐清，包括兒童如何接觸產生大腸桿菌素的病原，以及生活中哪些因素可能促使毒素生成等問題。科學家建議，食物中毒後補充益生菌，可能有助於減少腸道中大腸桿菌素引發的DNA突變。同時，改善飲食習慣，增加高纖食物攝取，避免高糖高脂低纖飲食，並維持規律運動，都是降低罹癌風險的重要措施。
研究團隊警告，若未能有效改善現況，大腸直腸癌很可能在未來五年內成為年輕族群的主要癌症死因。定期進行大腸鏡檢查與癌症篩檢，仍是早期發現與預防的最佳方式。
其他人也在看
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 12
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 19 小時前 ・ 13
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 3 小時前 ・ 1
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 15
輕微咳嗽，卻已肺癌末期？50歲後注意，肺癌初期無症狀，4種人儘早檢查
肺癌是台灣癌症死亡率第一位！醫師表示，依照過去臨床經驗發現，許多肺癌患者從出現呼吸道症狀而前往醫院求診時，約六、七成的患者都已經是肺癌末期，無法開刀。為何肺癌不容易早期發現？因為初期幾乎沒有任何症狀。幸福熟齡 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 43
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。當它信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 19
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」造咖 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
8萬人研究證實！富含「類黃酮食物」讓虛弱風險降15%
澳洲一項歷時24年、涵蓋8萬多人的大型研究顯示，多吃莓果、洋蔥等富含類黃酮的食物，不僅能保護心血管、降低發炎反應，還能對抗老化導致的身體機能下降，尤其對女性效果更為顯著。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
別再長期堆積壞情緒！8種癌症竟是你自己憋出來的
悲傷誰人知，痛苦吞腹內～高敏敏營養師今（30）天表示，你知道嗎？壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險！她製作圖表帶大家看看哪些癌症與情緒有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
口交、親吻會不會傳染？醫師拆解HIV「真正的風險行為」
【健康醫療網／記者陳靖安報導】每年12月1日為「世界愛滋日」，旨在提升大眾對HIV的認識並強化防治意識，呼籲社會以更友善的態度面對感染者。光田綜合醫院感染科羅仕傑醫師表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，HIV不再是不治之症，只要及早檢測並接受抗病毒治療，多數患者都能像一般人一樣工作生活，甚至達成「U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）」的目標，大幅降低傳染風險。 HIV通報數量整體下降 單次未驗得病毒「非」不會傳染 羅仕傑醫師指出，台灣近年HIV通報數量整體下降，其中以25至39歲本國籍男性仍為最大宗。臨床觀察顯示，新確診者年齡略有下移，年輕族群比例上升，但晚期才就醫的個案仍存在，顯示及早篩檢與介入的重要性。 他提醒，容易忽略自身風險的族群包括年輕男男性行為（MSM）、有性病史者，以及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。羅仕傑醫師說明，U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療有效避免性行為傳染；而深吻與日常接觸本來就不會傳染，但民眾常因此忽略真正需要防護的情境。 暴露前、後預防性公費投藥 定期篩檢健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 2
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
春水堂清潔劑混入茶水！醫揭「2大飲料風險」：第一口別猛喝
台灣餐飲業頻傳食安事件，近日知名茶飲品牌「春水堂」台中公益店，竟有員工誤拿含清潔液的茶水給消費者。胸腔暨重症專科醫師黃軒分享2大飲料風險來源，除了可能誤喝清潔劑，還要注意細菌汙染問題，若想喝得健康，建議選擇衛生狀況良好的店家，且飲料別放太久，尤其奶茶、果汁，高溫下容易滋生細菌。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
背痛到像被火燒竟是帶狀皰疹！醫：「這樣做」可大幅降低復發與後遺症
【健康醫療網／記者陳靖安報導】「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿肋骨排列的紅疹與水泡出現在眼前，臺北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀指出，這就是帶狀皰疹，俗稱「皮蛇」。它是「水痘-帶狀皰疹病毒」再度被喚醒的結果。人得過水痘後，病毒就潛伏在神經節中。多年後，當免疫力下降時，病毒復甦沿著神經活動，造成皮疹與劇痛。 帶狀皰疹這些人易發作 年紀愈大機率愈高 徐廷儀醫師說，帶狀皰疹多見於50歲以上族群，也常發生在糖尿病、癌症、腎臟或肝病患者，以及長期服用類固醇或免疫抑制劑的人。壓力大、睡眠不足者亦屬高風險族群。年齡愈大，病毒再活化的機率愈高。 痛不只是皮膚受損 愈早治療愈好 帶狀皰疹是神經發炎造成的痛，常在皮疹出現前就開始。病人描述的疼痛包括灼熱、針刺、電流竄動或酸麻。若神經嚴重受損，皮疹癒合後仍可能留下「帶狀皰疹後神經痛」，痛感可持續數月甚至數年。 徐廷儀醫師表示，皮疹出現後，盡早使用抗病毒藥（如：Acyclovir、Valacyclovir），可明顯減少後遺神經痛。多數患者以口服藥為主，必要時可加上神經止痛藥（如：Gabapentin、Pregabalin、健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一堆人吃錯！這護腎聖品常被吞錯 名醫：誤吃反而敗腎
台灣慢性腎病患者至少240萬人，許多民眾努力在飲食上護腎，腎臟科醫師江守山分享4種食物可護腎，包括水、咖啡、薑黃素、褪黑激素，其中薑黃素已被廣泛認證具有強大護腎效果。但他強調，薑黃素非薑黃粉，後者含有傷腎的「草酸」，反而會嚴重傷害腎功能。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話