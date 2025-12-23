大腸癌透過「內視鏡黏膜下剝離術」治療 免除傳統開腹手術

高雄市立聯合醫院大腸直腸外科主治醫師洪思聰（右）。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

大腸癌連續多年蟬聯國人癌症發生率前茅，早期發現能增加治療選擇，高雄一名71歲的病患，平日身體硬朗，接受國健署補助的糞便潛血檢查呈現陽性，進一步大腸鏡檢查，發現5公分大的早期癌變，幸透過「內視鏡黏膜下剝離術（ESD）」，免除傳統開腹手術，保留腸道功能，術後一天出院。

收治個案的高雄市立聯合醫院大腸直腸外科主治醫師洪思聰表示，這個手術成功的病例，說明篩檢的重要性，臨床上常遇到長輩在得知需手術時，對於傳統開腹手術的傷口與恢復期感到擔憂，但隨著醫療進步，經醫師評估合適的早期病灶，可選擇微創技術處理，減輕身體負擔。

洪思聰醫師指出，這名女性患者雖有慢性病史，但生活作息正常，透過癌篩發現異狀，經病理切片確診為侷限於黏膜層的早期腺癌，且無淋巴結轉移，若是沒做檢查，患者真的完全沒有病痛感覺；採用「內視鏡黏膜下剝離術」，利用內視鏡經由肛門進入，將病變組織與肌肉層分離並切除。

洪思聰醫師也提醒，ESD技術適用於經醫師評估為「早期」且「無深層浸潤」的病灶，大腸癌早期幾乎無明顯症狀，等到出現血便或體重減輕時，往往已錯失微創治療的時機。目前國民健康署補助年滿40至44歲具家族史者及45至74歲民眾每兩年一次糞便潛血檢查，建議民眾善用資源積極篩檢，早期發現能增加治療選擇，有助維持預後生活品質。