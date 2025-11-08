大腸癌連年奪命第一 醫：排便異常別拖延

▲大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊說，一名患者因便秘檢查出大腸癌(圖／醫院提供2025.11.7)

[NOWnews今日新聞] 一名七十多歲婦人近期排便習慣改變，出現血便與便祕情形，卻不以為意。日前因便祕導致身體虛弱、頭暈無力，被家人送至大甲李綜合醫院急診。經檢查發現血紅素過低，確診有腸胃道出血，緊急輸血後進一步檢查，竟同時罹患大腸癌、出血性胃炎及嚴重內痔。

大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊指出，患者送醫時血壓偏低，家屬表示她兩天未排便，伴隨血便、胃食道逆流與頭暈等症狀。經胃鏡與大腸鏡檢查，發現胃部有出血性胃炎、腸道內有約5公分惡性腫瘤，並伴隨內痔出血，需進一步治療。

廣告 廣告

賴大豊說，患者雖在多年前曾做過腸胃鏡檢查，但近來明顯出現排便習慣與大便形狀改變、糞便帶血或黏液、長期腹部不適等症狀，卻未重視，直到身體虛弱才發現罹癌。

他提醒，大腸癌初期症狀往往不明顯，許多人誤以為只是短期腸胃不適或飲食不當而延誤就醫。高危險族群包括：愛吃紅肉、燒烤、少吃蔬果者，體重過重、抽菸、飲酒過量者，以及有大腸瘜肉或家族病史者，應特別提高警覺。

賴大豊強調，若發現糞便顏色、形狀或質地異常，出現腹脹、絞痛，或便祕與腹瀉交替超過兩週，都應盡速就醫檢查。衛福部提供45至74歲民眾，以及40至44歲有家族史者，每兩年一次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，民眾應善加利用。

「許多人認為自己不會那麼倒楣，但這樣的心態往往讓患者錯過治療黃金期。」賴大豊呼籲，定期篩檢、均衡飲食與養成正常排便習慣，才是預防大腸癌的關鍵。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

非洲豬瘟「拆彈變拆台」 議員批政治止血

中市鼬獾狂犬現蹤 議員批防疫分治亂象

台中公費疫苗開打 長者、幼童接種送好禮