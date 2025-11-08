大腸癌連年奪命第一 醫：排便異常別拖延
[NOWnews今日新聞] 一名七十多歲婦人近期排便習慣改變，出現血便與便祕情形，卻不以為意。日前因便祕導致身體虛弱、頭暈無力，被家人送至大甲李綜合醫院急診。經檢查發現血紅素過低，確診有腸胃道出血，緊急輸血後進一步檢查，竟同時罹患大腸癌、出血性胃炎及嚴重內痔。
大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊指出，患者送醫時血壓偏低，家屬表示她兩天未排便，伴隨血便、胃食道逆流與頭暈等症狀。經胃鏡與大腸鏡檢查，發現胃部有出血性胃炎、腸道內有約5公分惡性腫瘤，並伴隨內痔出血，需進一步治療。
賴大豊說，患者雖在多年前曾做過腸胃鏡檢查，但近來明顯出現排便習慣與大便形狀改變、糞便帶血或黏液、長期腹部不適等症狀，卻未重視，直到身體虛弱才發現罹癌。
他提醒，大腸癌初期症狀往往不明顯，許多人誤以為只是短期腸胃不適或飲食不當而延誤就醫。高危險族群包括：愛吃紅肉、燒烤、少吃蔬果者，體重過重、抽菸、飲酒過量者，以及有大腸瘜肉或家族病史者，應特別提高警覺。
賴大豊強調，若發現糞便顏色、形狀或質地異常，出現腹脹、絞痛，或便祕與腹瀉交替超過兩週，都應盡速就醫檢查。衛福部提供45至74歲民眾，以及40至44歲有家族史者，每兩年一次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，民眾應善加利用。
「許多人認為自己不會那麼倒楣，但這樣的心態往往讓患者錯過治療黃金期。」賴大豊呼籲，定期篩檢、均衡飲食與養成正常排便習慣，才是預防大腸癌的關鍵。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
非洲豬瘟「拆彈變拆台」 議員批政治止血
中市鼬獾狂犬現蹤 議員批防疫分治亂象
台中公費疫苗開打 長者、幼童接種送好禮
其他人也在看
普發一萬想投入ETF 這兩檔ETF意外獲青睞
[NOWnews今日新聞]普發1萬元現金來了，全民熱烈討論「怎麼用最划算」，也有民眾想要利用「購買ETF」放大一萬元，近期有網友在社群平台提問，到底該怎麼買比較划算？對此，有專家建議，不妨將這筆資金善...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
每天喝牛奶還是缺鈣？骨科醫曝「4大補鈣關鍵」 很多人都做錯
「我每天都有喝牛奶，為什麼骨密度還是偏低？」板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師指出，這句話，是在門診裡最常聽到的補鈣困惑之一。其實，鈣質攝取「量」重要，但「吸收率」才是關鍵，若補錯時間、吃錯東西、甚至搭配錯誤，辛苦補的鈣就這樣白白流掉，骨本一樣存不起來。 鈣這樣補才有效 4吃法強化鈣吸收 對此，陳鈺泓整理出補鈣4大關鍵＋實用飲食建議，讓你吃得對、吸收得好，才能真正在日常中預防骨質疏鬆！ 1、分次攝取，吸收才不打折腸道一次能吸收的鈣有限，建議將鈣質分早、中、晚三餐補充，不僅吸收率更高，也較不會造成身體負擔。．實例建議：早餐豆漿＋午餐海帶湯＋晚餐芝麻醬拌青菜，就比一次喝兩杯牛奶更有效。．推薦豆製品類：吸收穩定、植物蛋白豐富．推薦食物：傳統豆腐、豆干、毛豆豆製品含鈣又富含蛋白質，是植物性飲食者補鈣的好選擇，建議與其他來源搭配更佳。 2、避開高草酸、高植酸食物高纖蔬菜（如菠菜）與未處理的穀豆類，含有草酸與植酸，容易與鈣結合形成不易吸收的化合物。．建議補鈣時段盡量避開燕麥片、糙米、菠菜沙拉等高植酸類食物，可以隔一餐再吃。．推薦魚乾海藻類：高鈣密度、小體積高效吸收．推薦食物：小魚乾、海帶、紫菜富含天然常春月刊 ・ 15 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
DDR4漲勢太猛！南亞科營收創50月新高 法人喊價上看127.5元、成交金額飆近277億
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股上市指數今（7）日稍早以下跌80.91點，為27818.454點開低後，指數持續下挫，截至下午1時12分暫以27,679.98維持在下跌21...FTNN新聞網 ・ 1 天前
財神、月老齊加持！3星座下週財源滾滾來 愛情開花結果
財神、月老齊加持！3星座下週財源滾滾來 愛情開花結果EBC東森新聞 ・ 1 天前
【公告】公佈遠東銀114年10月份自結合併淨利及每股盈餘
日 期：2025年11月07日公司名稱：遠東銀(2845)主 旨：公佈遠東銀114年10月份自結合併淨利及每股盈餘發言人：林建忠說 明：1.事實發生日:114/11/072.公司名稱:遠東國際商業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公佈本公司114年10月份自結合併淨利及每股盈餘單位:新台幣仟元 當月份淨利 當年度累計數--------------- ------------ ------------合併稅前淨利 472,009 3,883,015合併稅後淨利 416,830 3,474,940每股稅前盈餘(元) 0.10 0.88每股稅後盈餘(元) 0.09 0.786.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無中央社財經 ・ 1 天前
郭台銘母親郭初永真辭世！享嵩壽100歲 鴻海董座劉揚偉發聲哀悼
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導鴻海創辦人郭台銘之母郭初永真於11月6日辭世，享壽100歲。鴻海科技集團董事長劉揚偉也發出聲明哀悼，表示全體鴻海人都感到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
補充保費改革喊卡！中經院長嘆：政治人物都說健保不能倒「但漲保費別找我」
衛福部長石崇良提出補充保費改革規畫，其中針對股利、租金、利息改採「結算制」，被視為拿存股族開刀，引發強烈反彈，部分民眾直呼「衛福部長下台」。石崇良今（7）日回應，「去留從來不在我心中，我只有想把事情做好，讓醫療體系、健保可以持續健全發展。」對此，中華經濟研究院院長連賢明力挺石崇良，認為部長「願意面對健保財務改革，真的應該要好好鼓勵。」連賢明在臉書發文提到，他......風傳媒 ・ 23 小時前
立冬後發大財！5生肖財富增長「迎來關鍵時刻」 明年的致富根基就看現在
立冬一到，天地進入「藏」的節奏，萬物沉潛、能量內斂，而火星與冥王星形成六分相，象徵策略與行動並進的力量。姊妹淘 ・ 15 小時前
【公告】第一金暨主要子公司114年10月份自結合併盈餘數
日 期：2025年11月07日公司名稱：第一金(2892)主 旨：第一金暨主要子公司114年10月份自結合併盈餘數發言人：李淑玲說 明：1.事實發生日:114/11/072.公司名稱:第一金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:同主旨6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):-------------本月自結盈餘 累計自結盈餘 累計EPS------------- 稅前 稅後 稅前 稅後 稅後單 位 (億元) (億元) (億元) (億元) (元)--------------------------------------------------------------第一金控 21.48 17.08 286.93 234.06 1.63第一銀行 20.37 16.55 270.78 222.06 1.81第一金證券 1.14 0.97 10.30 8.54 1.27第一金人壽 0.36 0.中央社財經 ・ 1 天前
銷售降兩成！《艾爾登法環 黑夜君臨》明年4月推首個付費DLC救人氣
在今年 5 月 30 日《艾爾登法環 黑夜君臨》上市後，就吸引了許多喜歡原作《艾爾登法環》的玩家入手購買，享受這種多人合作，在大逃殺縮圈壓力之下挑戰夜王的刺激感。而雖然就有玩家擔心，這種類型的玩法會很快失去新鮮與刺激感，不過目前看起來《艾爾登法環 黑夜君臨》的開發團隊有穩定的更新步調，9 月份推出「深夜模式」大更新後，FromSoftware 的母公司角川集團也確認，《艾爾登法環 黑夜君臨》預計將在明年 4 月推出第一個付費 DLC。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 12 小時前
玉山併三商壽》黃男州任內最重要的一場併購 理工男轉金融家的里程碑
併三商壽之後玉山金的資產規模將突破5.8兆元，僅次於國泰金、富邦金、中信金、臺...信傳媒 ・ 15 小時前
鄭英耀稱「老師退休享清福」 全教產怒轟無知 要求道歉下台
朝野立委於6日就「停砍年金」初審，針對公教人員退休條文展開激烈攻防，教育部長鄭英耀當時於受訪時不僅表明自己與執政黨立場一致，盼維持年改推動，還說「大部分老師退休後都有很好的生活安排、或寄情山林或旅遊走讀，認識各種文化風采，定期跟朋友聚會歡唱、也有含飴弄孫。」全國教育產業總工會今（8）日怒轟鄭英耀，所言所行是對教育人員退撫基金及退休權益的無知與傲慢，且造成退休教育人員與世代之間和其他職別對立，要求鄭英耀道歉與下台負責。中時新聞網 ・ 9 小時前
越老越有錢！4生肖「天生聚財」資產滾雪球…老來富貴花不完
人生就像一罈美酒，需要時間沉澱才能散發出醇厚香味，有些人年輕時也許平平無奇，但隨著歲月歷練，他們的福氣將如滾雪球般越來越大。《搜狐網》點名4生肖，天生自帶聚財體質，年紀越大越有錢，晚年生活堪稱人生贏家。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
最新報告來了！ 機器人商機一次看
由工研院主辦的「眺望2026產業發展趨勢研討會」今（7）日下午於台大醫院國際會議中心舉行「AI機械」專場，並以「AI驅動下的智慧製造再進化」為主題，聚焦人工智慧技術如何深度融入機械產業的各大應用場域三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宏都拉斯哭哭！台灣白蝦最大來源國「這國」居第一 8個月進口6807公噸
根據巴拿馬商業和工業部（MICI）的最新數據顯示，台灣超越中國、印度等國，成為巴拿馬的第二大出口國，佔其總出口量的12.3％，僅次於美國。此外，台灣每年進口約3萬公噸的白蝦，截至今年前8個月的統計，已經有6807公噸進口自巴拿馬，因此巴拿馬取代宏都拉斯，成為台灣最大的白蝦來源國。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
300萬租屋族苦！10月房租指數再寫新高 家庭管理費也漲了
300萬人租屋族苦！據主計總處最新調查，10月房租指數再創新高年增2.14%，年增率與上月大致持平，反映租金仍處於上漲趨勢未改變，但年增率有略為趨緩，不過家庭管理費用年增率仍達5.57%，水電燃氣年增3.76%，帶動居住類指數年增幅仍達2%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股早盤一度跌逾200點 台積電開盤下挫5元
美國就業市場亮紅燈，美企10月宣布裁員逾15萬3千人，衝擊投資人信心，加上市場擔心人工智慧相關企業估值過高，美股四大指數終場全面收黑，連帶台股今（7）日一早開盤下跌80.91點，以27818.54開出台視新聞網 ・ 1 天前
台北創業者年會 市府推新創三箭
為協助新創掌握人工智慧發展趨勢，台北市產業局昨（七）日舉辦「二○二五台北創業者年會」，以「FromTaipeitoGlobalAI驅動產業新未來」為主題，集結超過百位產、學、醫、創投等跨領域領袖及新創團隊，共同探討AI技術帶來的創新契機與產業挑戰。此外，台北市運用AI技術，提供更智能、更高效的市政服務，打造一個以AI為核心驅動的智慧城市。北市產業局長陳俊安致詞指出，台北是一座充滿創新能量與國際視野的城市。面對現今人工智慧技術快速發展，各行各業都感受到很大的衝擊，政府施政服務一樣面臨挑戰。另外，市府全力推動AI與智慧應用產業發展，包括打造以研發及營運總部為導向的科技產業廊帶，透過引入指標企業，比如輝達將在北士科設立海外總部，帶動AI關聯產業鏈群聚效益和影響力擴散。北市產業局 ...台灣新生報 ・ 1 天前
Steam出包害慘獨立遊戲團隊！14萬玩家收願望清單，首週卻只賣出500套？
根據外媒報導，由法國獨立團隊 Permadeath 研發像素風格沙盒遊戲《Planet Centauri》於 2024 年 12 月正式推出 1.0 正式版，結束了長達 8 年的搶先體驗階段。本作主打太空探索、2D 沙盒建造、怪獸養成等玩法，原本遊戲擁有接近 14 萬人加入願望清單，但因 Steam 系統出錯導致 1.0 正式版首週僅售出 581 套，遠低於預期，這讓遊戲開發者徹底傻眼，甚至沮喪到開始懷疑人生。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前