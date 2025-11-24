大腸癌風險居高不下？腸癌病友協會：定期糞篩是最簡單的自救方法
台灣的大腸癌發生率持續攀升，自民國95年起就已經是國內發生率最高的癌症，到民國108年，每年新增病例更突破17,000例。此現象凸顯了大腸癌預防與篩檢的重要性，提醒國人及早重視相關健康管理。
大腸癌發生率攀升與飲食西化等多重因素有關
台灣腸癌病友協會理事長胡萬祥指出，生活型態與飲食習慣的改變，是大腸癌發生率升高的重要原因。胡萬祥理事長建議，遠離加工食品、減少紅肉攝取，增加蔬果與魚肉比例，多運動、不抽菸、不酗酒，都是維持腸道健康、降低罹癌風險的實際行動。他也提醒：「即使生活習慣再好，也不能完全保證不罹癌，因此定期篩檢才是最關鍵的一步。」
統計顯示，40至49歲的年輕族群大腸癌發生率在近40年間已翻倍，顯示腸癌有年輕化趨勢，值得高度關注。胡萬祥理事長表示，除了基因與家族遺傳外，家人之間共享的飲食習慣也可能影響罹癌風險。然而，隨著年輕族群健康意識提升、主動篩檢比例增加，早期發現的機會也隨之提高，呈現「發生率上升，但早期發現機會增加」的雙重現象。
及早篩檢與治療 大腸癌治療成效關鍵
在治療方面，胡萬祥理事長指出，大腸癌的治療效果與發現期數息息相關。依據國健署統計，0至2期的大腸癌五年存活率超過八成，但到了第4期，可能降到一成左右。早期患者多能透過手術治療，減少化療、標靶或免疫療法的負擔；而晚期患者則需倚賴多重藥物治療。
胡萬祥理事長強調：「越早篩檢、越早治療，效果越好。我們發現，經由篩檢發現的大腸癌患者，多屬早期；而因症狀就醫的患者，則通常已偏晚期。」
大腸癌發生率年輕化 政府擴大癌症篩檢範圍
為因應年輕族群大腸癌風險增加，政府自2025年起將篩檢年齡擴大至45至49歲，且有家族史者自40歲起，每兩年可免費接受一次篩檢。胡萬祥理事長對此政策表示肯定，也補充說明：「就像車子再怎麼保養，也需要定期做健檢。人也一樣，定期做大腸癌篩檢是對自己、家人最基本的負責。」
最後，胡萬祥理事長分享了一句自己常送給病友的話：「點石成金。意思是，一個小小的篩檢動作，就能為你帶來黃金般的人生。不要等到出現症狀才後悔，及早檢查，就是最實在的投資。」
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀:
.余苑綺罹大腸癌多年，近來情況不樂觀；網傳：「大便黏馬桶是大腸癌前兆？」
.大便7種形狀觀察身體健康！ 肝膽腸胃科權威示警：「加上1情況」罹大腸癌風險狂飆
