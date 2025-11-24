大腸被9公斤糞便完全堵塞！41歲美國男子便秘致死 家屬控照護機構失職

有美國男子因便秘致死。（示意圖／翻攝自pexels）

41歲的美國男子詹姆斯（James Stewart）原本熱愛音樂、游泳、演唱會與運動賽事，卻在去年11月15日於位於俄亥俄州巴澤塔鎮（Bazetta Township）的照護機構團體之家「Clear Skies Ahead」內死亡。這起死亡事件在家屬提起過失致死訴訟後逐漸曝光，訴狀中的細節顯示，詹姆斯的離世並非不可避免，而更像是一場長期被忽視的危機所造成的悲劇。

據英媒《太陽報》報導，根據家屬向法院提出的文件，詹姆斯已有數週、甚至可能長達1個月沒有排便。該機構的員工據稱在這段期間忽視了明顯的警訊，包括他腹部逐漸腫脹、情緒低落、行為異常以及反覆抱怨腹痛。訴狀指出，他的腹部在死前甚至出現瘀青，任何稍加注意的人都能察覺異狀，但員工既未通知家屬，也未聯繫醫療人員。

詹姆斯的醫療背景也讓這種忽視格外令人質疑。訴狀顯示，他有智能及發展性障礙，需要每日監督，過去也有便祕病史，同時正在服用可能造成嚴重腸胃副作用的藥物。他的律師穆尼（Matt Mooney）表示，詹姆斯的排便問題對機構而言是「眾所皆知」，應當是照護的重點，但員工卻未做到最基本的監測。他指出，即便在詹姆斯死亡前1天，主管與員工陪同他參加遠距精神科會診時，也仍未將他的症狀通報醫師。

悲劇發生當天，員工據報要他「坐在馬桶上」，但詹姆斯已無法排便。稍後他被發現在臥室倒地。急救人員抵達後發現，他的腹部有一道明顯變色痕跡，腹部高度膨脹且僵硬。送醫後，他被宣告死亡。

驗屍報告揭示了他死亡的真正原因：他的大腸被一團重達20磅（約9公斤）的硬化糞便完全堵塞。這種程度的糞便嵌塞使腹腔壓力急遽上升，最終引發「張力性氣腹」（tension pneumoperitoneum），氣體被擠壓穿過腸壁的小裂口，進入體腔，形成致命後果。穆尼律師指出，正是這股壓力奪走了詹姆斯的生命，而只要他依據個別服務計畫受到應有的照顧，「這一切根本不需要發生。」

便祕是常見的症狀，常與低纖維飲食、缺水、久坐與忽視便意等因素相關，但某些藥物、焦慮與壓力也能使情況惡化。若便祕持續且未因生活調整或瀉藥改善，醫療介入是必要的。糞便嵌塞則是長期便祕最嚴重的併發症之一，會導致腹痛、腹脹、倦怠等症狀，若未即時處理，更可能危及生命。

