大腸鏡前該吃什麼？營養師公開「低渣飲食」清單避踩雷

面對大腸鏡檢查前的飲食準備，許多民眾常感到困惑不安，擔心吃錯食物會影響檢查結果。營養師珊珊特別整理「低渣飲食指南」，幫助民眾在檢查前三天能有系統地準備飲食，不必再因不知如何選擇食物而手忙腳亂。

營養師珊珊特別整理「低渣飲食指南」。（圖／營養師珊珊臉書）

營養師珊珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」中發文表示，大腸鏡檢查前的飲食原則主要有三大方向：低渣、易消化及不產氣。所謂「低渣」，實際上是指減少膳食纖維的攝取量，目的是減輕腸道負擔，讓腸內容物更容易排空，進而使檢查視野更為清晰。

「許多人誤以為低渣飲食意味著飲食上的諸多限制，實際上能夠食用的食物選擇相當豐富。」珊珊表示，精緻澱粉類如白飯、白麵條、白吐司等都可以安心食用。在蛋白質來源方面，她特別推薦豆腐、水煮蛋、蒸蛋、魚肉與瘦肉，這些食物不僅容易消化，也不會對腸胃造成刺激。

在蛋白質來源方面，她特別推薦豆腐、水煮蛋、蒸蛋、魚肉與瘦肉，這些食物不僅容易消化。（示意圖／Pixabay）

蔬菜選擇上，珊珊建議以瓜類、嫩葉菜及白蘿蔔為主，但強調這些蔬菜必須煮至軟爛，才能符合低渣標準。水果方面，並非全部都需要避免，她特別點名木瓜與葡萄是較不刺激且容易消化的選擇。烹調方式則建議以清蒸、水煮或水炒為主，避免過油或過度調味的料理方式。

然而，珊珊也提醒民眾在檢查前需要避開的食物清單。富含膳食纖維的未精緻澱粉，如糙米、五穀飯、地瓜、芋頭與玉米等，都需要暫時避開，以免增加腸道負擔。高油脂、不易消化的食品，如炸雞翅、炸雞腿或各類加工食品，也應完全避免。

「蔬菜中的竹筍、青花菜、高麗菜等，因為纖維含量高且容易產氣，也不適合在檢查前食用。」珊珊說明。水果方面，香蕉、奇異果、鳳梨、柿子都屬於渣量較高的種類，不適合作為大腸鏡檢查前的備餐選擇。乳製品如牛奶、優格也應暫停食用，以免影響腸胃排空。

蔬菜中的竹筍、青花菜、高麗菜等，因為纖維含量高且容易產氣，也不適合在檢查前食用。（示意圖／Pixabay）

在烹調方式上，珊珊強調應盡量遠離煎、炸、烤等高溫料理方式，改以清淡、溫和的烹調方法，才能將腸道負擔降至最低。她也再次提醒，檢查前三天除了注意飲食選擇外，更要確保充分的水分攝取，避免高纖與難消化的食材，讓腸道能夠逐步排空。

「只要提前做好準備，按照低渣飲食指南執行，不僅能使檢查過程更為順利，也能有效減少腸胃不適的情況。」珊珊如此總結，為民眾提供了實用的大腸鏡檢查前飲食建議。

