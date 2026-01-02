大腸鏡早篩早治 揪出癌前病變

新光醫療科技展「健康達人講座」，昕新智慧診所院長朱光恩主講「淺談預防醫學及健康檢查」，現場民眾熱情互動。（林周義攝）

新光醫院神經科醫師劉子洋分享「失智症治療大未來：從早期偵測到藥物改變病程的精準醫療新時代」，民眾出席踴躍。（林周義攝）

新光醫院中醫科主任林齊魁演講「如何正確使用中、草藥？」。（林周義攝）

醫療日新月異，失智症治療方式近來有突破進展，首款可延緩退化、改變病程的藥物已上市，預防醫學概念的重要性也愈來愈被凸顯，健檢在癌症防治扮演關鍵角色。中華老祖宗的智慧在日常保養與疾病治療的功能，亦逐漸被證實，但中醫師提醒，應根據個人體質正確使用中草藥，以免虛不受補反傷身。

癌症連續多年蟬聯國人十大死因之首，肺癌、肝癌和大腸癌則高居十大癌症前三位，但昕欣智慧診所院長朱光恩表示，該3大癌症都能夠過早期檢查發現、早期治療，其中，肺癌和大腸癌若第0期和第1期診斷出並治療，5年存活率皆可達9成、甚至100％。

廣告 廣告

定期做LDCT防肺癌

「只要是會呼吸的人，45歲後就要定期做LDCT（低劑量電腦斷層掃描），」朱光恩引用國內肺癌權威、台大癌醫中心醫院副院長陳晉興的話指出，肺癌有「沉默的殺手」之稱，7成初期患者沒有症狀，等到有症狀才就醫時，8成已是晚期，尤其台灣女性罹患肺腺癌高於男性，但多數沒有抽菸，更難早期發現。

朱光恩指出，傳統正面胸部X光有可能忽略隱藏在心臟後方的癌細胞病灶，有可能癌化的毛玻璃也容易被忽視，但透過輻射量低的LDCT可讓病灶無所遁形，建議45歲之後就該定期檢查。

大腸癌這幾年也快速竄升，台灣大腸癌發生率已高居全球第一，昕新智慧診所統計，約2成接受大腸鏡檢查的人會發現息肉。朱光恩表示，除了每1～2年的糞便潛血檢查約可降低18～33％的大腸癌死亡率，透過大腸鏡發現並切除容易癌化的線性息肉，也能減少大腸癌發生。

他建議，一等親若有大腸癌家族史，40歲就可以開始做大腸鏡，糞便潛血陽性者更應該半年內再接受大腸鏡進一步確認；其他高風險族群，包括有3顆以上大腸線性息肉、線性息肉大於1公分、以及線性息肉有絨毛狀者，大腸鏡檢查的間隔時間都應在3年內。

除了癌症有機會透過好的工具早期發現並治療，失智症這幾年也有重大進展。新光醫院神經科主治醫師劉子洋表示，過去失智症長期停留在改善症狀、無法阻止惡化的困境，但最近2款上市的抗類澱粉蛋白抗體療法證實可改變病程，直接清除堆積在大腦中的類澱粉蛋白，精準治療，減緩病程惡化。

劉子洋表示，該藥物適用於輕度失智症患者，且必須未帶有ApoE基因，沒有腦部微出血點，以免使用後提高出現腦出血、水腫等副作用的機會。目前建議治療18個月，自費約100多萬元。

注意體質用對中藥

面對癌症或慢性病帶來身體的變化，中草藥千年來也扮演重要角色，新光醫院中醫科主任林齊魁說，中草藥有四氣五味，體質則分陽虛、陰虛、痰瘀或混和型，中草藥補身應該根據體質、病種、病程，選擇適合的食物、藥膳或藥物。

例如當歸生薑羊肉湯、四物雞湯、藥膳排骨、十全大補湯等藥膳，因含人參、黃耆、當歸等補氣血的藥物，自體免疫疾病或病毒性肝炎的患者可能加重身體發炎反應；補益藥如果會導致氣血往特定部位聚積，癌症患者也要特別留意，然而，若化療期間身體免疫力下降，適度使用參、耆，並搭配經過特定藥物，則有提高血球量的正向效果，反倒是心臟無力者需慎用參、耆類藥物。

另外，陽氣比較不足的人吃一些薑可促進循環，提升脾胃功能，改善手腳冰冷的問題。但如果平常運動不足或屬於排汗功能較不佳的體質，過度吃薑卻無法順利流汗，反而可能造成熱蓄於皮膚，產生皮膚癢、起紅疹或水泡的症狀。因此，傾聽身體的聲音，尋求醫師協助，才能達到養生健體的功效。