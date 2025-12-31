大腸鏡檢查前必看！掌握「低渣飲食」關鍵原則 確保腸道排空讓息肉無所遁形





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】48歲的張先生最近收到健檢中心的大腸鏡檢查通知，護理師特別提醒他檢查前三天要採取低渣飲食。從小到大都聽說要多吃蔬菜水果、全穀雜糧才健康，怎麼現在卻要他避開這些食物？他滿腹疑惑地拿著飲食指引，不知該從何下手。



什麼是低渣飲食？ 檢查前要怎麼吃



根據衛福部國民健康署統計，大腸癌是國人發生數第二名的癌症，而定期接受大腸鏡檢查是早期發現大腸癌的有效方式，若能妥善治療則早期大腸癌存活率可高達90％以上。台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理林承達醫師指出大腸鏡檢查前的工作就是採低渣飲食，這是一種特殊的階段性飲食方式，目的是減少食物經消化後在腸道留下的殘渣，讓腸道能夠充分清空，而低渣飲食的標準是將每日粗纖維攝取量控制在4公克以下。

這裡所謂的「渣」包括人體無法消化吸收的植物纖維、動物的筋膠、乳製品等物質。當要進行大腸鏡檢查時，醫師需要清楚觀察腸道內壁是否有息肉或其他病變，如果腸道中殘留過多糞便或食物殘渣，就會影響檢查的準確性。林承達醫師強調檢查前2至3天開始採用低渣飲食，再搭配醫師開立的清腸藥物，讓大腸鏡檢查能夠順利且準確地進行。此飲食方式也適用於腸道手術前後、急性腹瀉、憩室炎急性期等需要讓腸道充分休息的情況。



低渣飲食這樣吃 掌握原則輕鬆準備



在進行低渣飲食期間，飲食選擇恰好與平日的健康飲食建議相反。林承達醫師建議主食類應選擇白飯、白粥、白麵條等精緻澱粉，避免糙米、燕麥、全麥麵包等高纖維全穀雜糧。白質來源則以絞肉、魚肉、嫩豆腐、蒸蛋等為主，要完全避免所有乳製品以免含有的酪蛋白較難被腸道消化，在大腸中容易產生殘渣；蔬菜方面只能少量攝取如冬瓜、絲瓜或飲用過濾後的蔬菜汁等，其他高纖維蔬菜都應避免；水果選擇去皮且纖維少的種類，或喝過濾後無果粒的果汁。



此外，烹調方式則以清蒸、水煮為主，避免油炸油煎；雖低渣飲食限制多，但這只是短期的過渡性飲食，檢查結束後就能逐步恢復正常飲食。林承達醫師提醒因纖維攝取量減少，記得要多喝水以防便秘，可飲用黑咖啡、茶類或運動飲料補充水分。低渣飲食並非健康的長期飲食方式，只適用於特定醫療需求的短期執行，完成檢查後應盡快回復均衡飲食，才能維持腸道健康。



