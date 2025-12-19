大腸鏡正常卻血流不止！醫一摸揪罕見「肛門癌」

大腸直腸外科醫師李克釗分享一起罕見病例，一名男性患者長期受肛門出血困擾，歷經大腸鏡檢查與痔瘡治療，症狀始終未獲改善，最終透過肛診在肛門前壁發現表面粗糙的病灶，確診為罕見的肛門癌。

一名男性患者長期受肛門出血困擾，歷經大腸鏡檢查與痔瘡治療，最終確診為罕見的肛門癌。（示意圖／Pixabay）

李克釗在臉書發文表示，該名患者即使接受大腸鏡檢查也未發現任何病灶，之後輾轉多家醫院求診。多數醫師給出的結論皆為痔瘡、破皮或受傷，僅建議擦藥觀察，讓患者持續受肛門出血所苦。

聽完患者病史後，李克釗按流程進行肛診，在肛門前壁摸到一處表面粗糙的病灶。他指出，這處病灶不像單純的肛裂，也不像一般潰瘍，讓他心中的警鈴瞬間大作，當天立即安排切片檢查。

病理報告出爐後，患者確診為罕見的肛門癌。李克釗表示，患者的腫瘤正好長到摸得出來的大小，若再早一些可能不易察覺，再晚一些治療與預後恐怕就會大不相同。

陳威佑分析，肛門癌發病率上升的主要原因包括肛交性行為的人數增加、HPV病毒感染案例攀升。（示意圖／Pexels）

李克釗直言這位患者很幸運，因為有些診斷只要少做一次看似多餘的檢查，人生走向可能就此改變。他提醒民眾，肛門出血常被視為痔瘡或大腸癌的症狀，但若檢查結果正常、症狀卻仍反覆出現，就不能掉以輕心。

大腸直腸外科醫師陳威佑過去曾發文指出，全球肛門癌的發病率呈上升趨勢。根據研究指出，高達七成肛門癌都與人類乳頭瘤病毒HPV感染有關。

陳威佑分析，發病率上升的主要原因包括肛交性行為的人數增加、HPV病毒感染案例攀升，以及人類免疫缺陷病毒HIV帶原者的壽命延長。他強調，預防HPV病毒最好的方法就是施打疫苗，其中又以九價HPV疫苗防護力最高。

