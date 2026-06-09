大腸Q彈豬血滑嫩、炒麵50元古早味～桃園大鼎豬血湯，把台式老味道保留得剛剛好

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桃園｜大鼎豬血湯

有時候，一間真正讓人記住的小吃店，不一定是裝潢最漂亮的，也不一定是社群上最熱門的，而是那種你吃過一次之後，某天忽然想起來，還會默默繞路回去再吃的地方，這間位於中正路上的「大鼎豬血湯」也是友人推薦我去吃的老牌台式小吃，連招牌都帶著濃濃老店感，看著熱騰騰的湯冒著蒸氣、炒麵散發油蔥香、炸物剛起鍋的酥香感，真的會有一種，這就是台灣小吃的感覺。

桃園｜大鼎豬血湯

桃園｜大鼎豬血湯

大鼎豬血湯最出名的就是這個豬八戒的註冊商標，環境就是典型台灣傳統小吃店的模樣。

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桃園｜大鼎豬血湯

如果是內用的話不用拿號碼牌，而是直接跟店家說幾位用餐，再照順序入座，外帶是直接寫菜單拿號碼牌叫號取餐，週六真的人超多，用餐時間要等比較久。

桃園｜大鼎豬血湯

第一次來到這裡還不熟悉點餐方式，想說煮食檯前怎麼都有代號，而且大家都熟門熟路的簡單寫上代號就完成點餐了…

桃園｜大鼎豬血湯

我對這種台式小吃店最沒有抵抗力了，每一種餐點都想試試，最後挑了當天很多人點的綜合炒麵跟著吃吃看。

桃園｜大鼎豬血湯

很真實的台式日常感，桌椅簡單、空間直接，當天呈現客滿的狀態，我們也是吃完趕緊給下一組客人用餐。

桃園｜大鼎豬血湯

透明的冷藏櫥窗裡擺滿了整齊的食材，那種帶有歲月痕跡的招牌與品項名稱，看到真的會想多點耶。

桃園｜大鼎豬血湯

點菜時直接寫代號即可，我沒寫過這種點菜單，覺得很像猜謎遊戲，但其實有一道應該寫羔，我寫成了高，店家也看得懂耶…

桃園｜大鼎豬血湯

來到這裡一定要試試辣油，尤其是炒麵和炒米粉加一些更有味道。

桃園｜大鼎豬血湯

如果像我是第一次來，也可以這樣點：

大腸豬血湯 ：絕對的鎮店之寶，份量十足。

炸紅肉與炸 豆腐 ：現炸的酥脆與特調醬汁是絕配。

綜合炒麵炒米粉：一次滿足兩種口感，淋上肉燥香氣四溢

桃園｜大鼎豬血湯

桃園｜大鼎豬血湯

桃園｜大鼎豬血湯

炒麵50元

台式炒麵真的很容易讓人懷念，這裡的炒麵屬於偏傳統路線，麵條吸滿醬汁，麵體本身保有彈性，不會軟爛，它和豬血湯搭起來根本無敵。

桃園｜大鼎豬血湯

綜合炒麵炒米粉50元

如果你和我一樣有選擇障礙，那這道真的超適合~

桃園｜大鼎豬血湯

一次可以同時吃到炒麵與炒米粉兩種口感。麵條比較Q彈，米粉則比較吸味，交錯吃起來很有層次，份量也不算少。

桃園｜大鼎豬血湯

炸紅肉

外皮炸得酥酥脆脆，裡面的肉質則保有肉汁，吃起來有種很傳統的台式炸肉香，

尤其沾點甜辣醬之後，整個味道會更有層次。

桃園｜大鼎豬血湯

這種炸紅肉最怕乾柴，但大鼎的表現還不錯，熱熱吃非常過癮。

桃園｜大鼎豬血湯

大腸豬血湯130元

湯頭喝起來非常有古早味，帶著豬大腸香氣，再加上一點沙茶提味，整體非常順口，

桃園｜大鼎豬血湯

豬血糕

桃園｜大鼎豬血湯

豬血糕絕對是台灣小吃代表之一，

這裡的豬血糕口感偏軟Q，搭配花生粉與醬料後，香氣會更完整。

桃園｜大鼎豬血湯

炸豆腐

桃園｜大鼎豬血湯

這裡的炸豆腐外層炸得金黃，依然保有豆腐本身的柔軟感，搭配醬油膏與蒜香醬汁一起吃，一點點薑解膩也很好吃。

桃園｜大鼎豬血湯

菜捲

桃園｜大鼎豬血湯

外層以高麗菜包覆，裡面的蔬菜內餡則有自然甜味，雖然不是重口味料理，但很耐吃。

桃園｜大鼎豬血湯

大鼎豬血湯最讓我喜歡的地方，是它把台式老味道保留得很好，

從大腸豬血湯到炒麵，再到炸紅肉、炸豆腐與豬血糕，每一道都很有老店該有的穩定度，

尤其那碗熱騰騰的大腸豬血湯，真的會讓人一喝就有種被療癒的感覺，是我會想再訪的老店。

大鼎豬血湯

地址： 330桃園市桃園區中正路432號

電話號碼：03-334 2595

營業時間：10:00–19:00(週日、一公休)

文章來源：VIVIYU小世界