大腿內鋼板斷裂 改用髓內鋼釘再癒合

醫師廖唯任使用髓內鋼釘為患者固定大腿，手術一個月後，老翁已能行走站立，並進行復健。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌∕台中報導

大甲媽祖頭旗隊的82歲王姓老翁，多年前在分送防疫物資時發生車禍導致大腿骨折，原本使用鋼板固定，卻因金屬疲勞與體重無法支撐等多種因素，導致鋼板斷裂而無法行走，再度到醫院求診，大甲李綜合醫院骨科主治醫師廖唯任把舊有的鋼板、鋼釘全部拆除，換上髓內鋼釘，讓骨頭重新癒合，手術1個月後，老翁已經能行走站立，他說要努力復健，明年再度參加大甲媽祖繞境。

廖唯任說，患者裝在大腿內的鋼板，因金屬疲勞等多種因素斷裂，只能靠著輪椅代步，因此，決定再手術。

手術把壞死的骨頭移除，把大腿內舊有斷掉的鋼板、鋼釘全部拆除，讓骨頭「再次活化」，改用髓內鋼釘固定，使得骨頭有機會再次癒合，術後仍可下床負重，恢復日常行走。

廖唯任指出，年紀大的患者骨折，恢復能力確實沒有年輕人好，主要是因為身體修復能力下降，而且經常伴隨著骨質疏鬆，如果體重過重，建議控制體重減輕骨骼負擔，術後一定要配合復健，均衡營養，建議多攝取鈣質，同時適度曬太陽增加維生素D合成，促進鈣質吸收。

「術後能再站起來的感覺，真的很棒！」王姓老翁說，他擔任環保志工已經20多年，後來接任隊長，4年多前協助公所分送防疫物資給志工隊員時，途中遇車禍被撞傷，造成粉碎性骨折，大腿也斷成3截，開刀治療後，多年後大腿中鋼板、鋼釘卻鬆開，讓他又痛到無法行走，只好再度到醫院求助。

王姓老翁透露，他是大甲媽祖的虔誠信眾，而且擔任龍鳳繡旗隊的副團長，每年都會跟隨9天8夜的遶境，無奈在車禍後走路不便，長期都坐在輪椅上，大腿經過這次重新裝設鋼板、鋼釘後，經過1個多月的復健，已經能逐漸站起來，「我一定要努力復健，再跟著媽祖遶境。」