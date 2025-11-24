大膽指盧秀燕韓國瑜不選了、蔣萬安還年輕 他預言2028侯友宜將再戰

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨陣營近期因黨主席選舉而產生權力結構劇變，進而讓2028總統選舉可能人選也出現轉變。本被視為「當然共主」的台中市長盧秀燕近期不再「定於一尊」，讓黨內其他人選再引起討論。美麗島電子報董事長吳子嘉分析，盧秀燕已因「2大原因」沒意願參選；而且他透露立法院長韓國瑜也不會參選。

吳子嘉23日在《下班瀚你聊》中分析，盧秀燕因為非洲豬瘟疫情重創聲望，加上她放棄接棒國民黨主席，因此2028年根本沒意願參選。吳也透露，有可靠消息指出，韓國瑜雖然黨內呼聲高，但也不會選2028年，「因為認為外省人選不贏」。

國民黨內被認為「未來中興之主」的台北市長蔣萬安，吳子嘉澤表示蔣還年輕，2032年參選的贏面更大，不需要急著出來選2028年；吳表示「侯友宜跟鄭麗文才是最後兩強」，尤其侯友宜恐再戰2028機率更大，相較鄭麗文勝選的可能性更高。

此外吳子嘉也說，前民眾黨主席柯文哲一審結果將影響是否能夠再選2028，以及總統參選資格對藍白合也有影響，但目前變數很大，還難以判斷。



