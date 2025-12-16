大膽斷言藍白不會提倒閣！名醫曝真實主因

▲行政院長卓榮泰昨（15）日召開記者會，宣布不副署《財劃法》，創下憲政首例。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 藍白仗人數優勢強渡《財劃法》，行政院長卓榮泰昨（15）日召開記者會宣布「不副署」，創下憲政首例；總統賴清德昨晚也表態支持，並呼籲立法院：「請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案」。對此，精神科醫師沈政男直言，閣揆接下來如果變成自走砲，賴清德該怎麼辦？對抗閣揆不副署不是動用不信任案，而是任命新的閣揆，但若卓榮泰賴著不走，就會閣揆鬧雙包。

沈政男表示，閣揆卓榮泰現在不副署《財劃法》，接下來可能也會不副署年改停降案，然後呢？這兩個不副署，都是賴清德的主意，卓榮泰只是魁儡，問題是，呵，傀儡當久了，覺得不副署這一招挺有成就感，然後變成自走砲，開始不管賴清德，自己胡亂不副署呢？賴清德可不可以要卓榮泰辭職？

「三個字：沒辦法。」沈政男指出，所以說藍白在喊行政獨裁，其實更可怕的是，賴清德可以獨裁不用說了，現在連魁儡卓榮泰都可能獨裁！民進黨在自己的網站裡解釋副署權說，「行政院長對總統公布的法律負連帶責任」，這是什麼意思？寫的人根本沒搞清楚啊！這就是總統與閣揆相互制衡的意思，怎麼接下來說，「對於閣揆不副署，立法院可提不信任案」？

沈政男提到，這個後果，最嚴重是什麼？就是卓榮泰可能變成自走砲！如果成真，該怎麼辦？只能靠立法院提出不信任案，然後，有趣的來了。試問，不信任案通過以後，總統要不要公布？總統若要公布，需不需要閣揆副署？如果卓榮泰不副署呢？三個字：鬼打牆。

沈政男續指，然後賴清德只能提名新的閣揆，這時候不需要卓榮泰副署，問題是卓榮泰若不肯搬出行政院，就會變成閣揆鬧雙包。所以說，副署權的意思，是在總理總統制底下，閣揆制衡總統之用，但在現在的總統議會制底下，成了沒用的盲腸，而且可能產生盲腸炎的副作用，大家絕對不能讓卓榮泰與賴清德的不副署爛招得逞！

「總之，不副署是賴清德的主意，卓榮泰只是傀儡。藍白根本不會提出不信任案，因為走了一個卓榮泰，還會有千千萬萬個卓榮泰！」沈政男強調，動用不信任案，只有一種狀況，也就是卓榮泰不甘當魁儡，成了賴清德也拉不住的自走砲。

