大膽斷言「小寒16天全球不平靜」 命理師邱彥龍：巨蟹魔羯7星座走旺運

娛樂中心／綜合報導

命理師邱彥龍指出，小寒期間7個星座擁有新年旺運。（示意圖／PIXABAY）

今（5）日進入24節氣中的小寒，也是新年後的第一個節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，就如同近期到處都能感受到寒氣一樣，小寒節氣裡，每個人都要被迫面對現實，如工作、金錢、身體健康、人際關係等，所幸有7個星座擁有新年旺運，只要勇於面對問題並且解決它，就能獲得超越與提升。

邱彥龍表示，小寒節氣裡，表面看來大家都很務實、冷靜，但其實壓力都極高，因此情緒會特別敏感、玻璃心，容易胡思亂想，這也可以放大看到全球現象，包括社會制度、宗教、醫療、慈善、文化等層面，外表充滿理想、溫柔跟療癒，但其實內裡卻是混亂、管理不善、犧牲與逃避。

此外，邱彥龍預測全球都容易有火災、瓦斯氣爆、血光意外、一氧化碳中毒，漏水、工地意外、老舊建築物問題、水災、雪災、管線破裂、地下結構問題，或者公司重組、裁員、勞資糾紛、工會抗議，以及宗教、慈善團體、身心靈團體內部財務與權力爭奪問題，還有食安問題頻傳，天冷精神異常的人也容易發作，還須慎防汽油彈、煙霧彈、刀槍、毒駕、酒駕、人事衝突等社會安全問題。

邱彥龍指出，小寒節氣期間特別不平靜。（圖／資料照）

邱彥龍指出，小寒節氣特別不平靜，是因這16天內主要受到太陽、金星、火星跟水星能量集中在魔羯座影響，情感會變得現實，會在意對方是否有分擔壓力、有沒有尊重彼此的工作與時間、是否是單方面付出等等。

至於職場方面，邱彥龍認為公司或長官會很看重有責任感、抗壓強、守紀律，做事有交代的人，至於光會說、只會包裝的人會慢慢被淘汰，所以提升自我價值很重要，拍馬屁時代已過去，務實的時代來臨。

所幸以星象來看，邱彥龍指出，上升、太陽或月亮星座落在巨蟹、摩羯、雙魚、牡羊、射手、獅子、天秤等7個星座的人，擁有新年旺運，只要去面對問題，並且解決問題，穩定好情緒，必能獲得超越與提升。

邱彥龍也以《易林•家人之謙》卦：「尹氏伯奇，父子生離。無罪被辜，長舌為災。」提醒眾人，小寒期間要小心招小人挑起口舌是非，即便德行優良、無罪之人也會招到陷害，導致冤枉分離，或被讒言所傷，唯有保持初心、謙卑守正，不與爭辯，方可化解，大智慧者應杜絕讒言，方可避災。

