大膽詐團 派出所旁面交200萬元警埋伏逮車手

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市三峽警分局員警，昨（19）日成功查獲一起假投資詐騙案，當場逮捕江姓女面交車手，起獲手機、假工作證及現金等證物。三峽警分局表示，郭姓男被害人，11月13日報案指稱，被自稱「永德投資公司」網路詐騙，已面交新台幣50萬元。員警追查後發現，詐團又約了被害人，昨天下午3時在新北市樹林區大義路1家超商第二次面交，金額高達200萬元。面交地點就鄰近北大派出所，員警也循線埋伏逮人。

三峽警方指出，昨日下午2時即派員埋伏待命，雖然詐團成員臨時更改地點並延遲交易時間，最終仍於下午4時56分左右，約定在三峽區學成路附近，鄰近北大派出所旁面交。員警也成功查獲江姓女車手，當場起獲手機1支、永德投資公司工作證1張、現金收款收執聯1張及新台幣9300元等。後續將擴大追查是否有其他共犯接應，並依法移送新北地檢署偵辦。

三峽警分局長許再周表示，詐騙集團無所不用其極，甚至妄想以「最危險的地方就是最安全的地方」，企圖掩人耳目。他再次呼籲民眾，投資理財應循合法正當管道，切勿輕信網路廣告或陌生投資邀約，若有疑慮務必撥打165反詐騙專線，或就近向派出所諮詢。

三峽警分局表示，市政府警察局局長方仰寧也一再宣導，「若要約面交，就約在派出所」。警方將持續強化打詐作為，守護市民財產安全，讓詐騙無所遁形。

照片來源：新北市警方提供

