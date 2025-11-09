大膽貂民 太平山黃喉貂鑽貨車覓食

一輛小貨車日前停在翠峰湖第一停車場，一隻黃喉貂疑似為了覓食，兩度從車窗縫隙鑽進車內，調皮萌樣被網友PO上網，笑翻了一堆人。 （林業署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

宜蘭太平山遊樂區，近日保育類動物黃喉貂頻頻現蹤，最近有輛貨車停在翠峰湖第一停車場，副駕駛座車窗沒關好，一隻黃喉貂疑似為了覓食，兩度從車窗縫隙鑽進車內，調皮萌樣被網友ＰＯ上網，笑翻了一堆人。

太平山遊樂區工作人員日前依例巡視園區，發現翠峰湖第一停車場有輛貨車副駕車窗未全部關閉，一隻黃喉貂見狀後趁機鑽進車內，沒多久爬出來，確認車外沒有異狀，再度溜進貨車前座，沒多久跑出來從容離去，過程被人用手機拍下。

畫面曝光後，網友留言說，「調皮喔」、「放在（貨車）裡頭的寵物狗或是其他寵物，不就很危險」，「會不會哪一天，車子就這樣被貂民開走了」，「大膽貂民，要偷開車」。

林業署宜蘭分署表示，這隻兇猛的黃喉貂，可能聞到貨車內食物味道，又發現小貨車司機未將到駕駛座車窗關好，於是趁機侵入覓食，遊客開車入園，停車後務必關好車窗，一個小動作，守護你我，也保護牠，若在園區巧遇黃喉貂之類野生動物，請遵守不親近、不干擾、不餵食「三不原則」，一同維護野生動物友善的生活空間。