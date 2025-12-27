大膽賊吃「無本」早餐！二度偷店家零錢來付錢

北市中山區一間早餐店，一名男子大膽在店家面前偷零錢。（圖／店家提供）





北市中山區一間早餐店，一名男子大膽在店家面前偷零錢，他當時一口氣點了155元的餐點，接著故意和店家聊天轉移注意力，伸手偷走餐檯上面的零錢，再用這些零錢來付錢，店家當時雖然覺得怪怪的，不過因為沒有證據，不敢亂指控，後來調監視器才確定，趕緊報案。

受害早餐店業者vs.偷零錢男子：「你要美式還拿鐵，（拿鐵），你要中杯還大杯，（中杯。）」

男子一邊點餐，手卻伸向餐檯上面放零錢的鐵盒，趁店家不注意時，拿走銅板。

廣告 廣告

受害早餐店業者vs.偷零錢男子：「（這樣多少），等一下我看一下喔，65再加105，再加155。」

發現店家沒有察覺，男子行徑更大膽，又伸手拿走更多銅板，直到店家聽到零錢聲，趕緊制止他。

受害早餐店業者vs.偷零錢男子：「那個是我們要自己拿的，（155元）對，（謝謝）。」

店家開始警惕把鐵盒收進抽屜，但這時還不確定，因此還是先跟男子收錢，後來才發現，那根本就是店裡的零錢。

受害早餐店業者：「他是偷完錢之後，再拿我店裡面的錢付給我，他就一直跟我扯東扯西，扯說什麼5年前的早餐店，物價怎樣怎樣很貴很貴，就一直在那邊講，講完之後對不對，我就覺得這個人怪怪的。」

受害的早餐店位在北市中山區松江路，粉漿蛋餅、豆皮蛋餅，都是店內特色餐點，深受客人喜愛，不過在26號上午九點多遇到小偷上門光顧，偷走約300元的零錢。

受害早餐店業者：「我那時候趕快調出監視器來看，可是我的餐點已經快要做好，要調出監視器，看他有沒有拿到那個錢，我就看一下，然後我就說天吶他怎麼偷錢。」

業者把畫面po上網，發現附近還有一家飯糰店也受害，因此決定報案，現在也都把零錢盒，放在抽屜，雖然找錢比較不方便，但至少不會再讓有心人士，趁機吃無本早餐。