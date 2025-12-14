大膽！拖板砲車沿路放跑給消防車追 疑違法施放恐罰45萬

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣消防局昨天(13日)晚間接獲檢舉有「拖板砲車」，立即派出車輛進行蒐證，雙方車輛就在路上追逐，由於拖板車往北離開現場，消防員無權攔查，將把蒐證給警方確認身分，再通知對方來說明。如有違法施放情事，將依照爆竹煙火管理條例來開罰，最高可罰45萬元！

在地民眾表示，昨晚花壇的這場廟會，前後施放兩次煙火，一次是6點多，8點多，雖然時間未超過彰化縣規定的10點，煙火規模不小，吸引許多人都跑出來觀看。

廣告 廣告

消防局指出，施放專業爆竹煙火，必須經過申請，並提交安全計畫書通過後才發放許可證，同時，專業爆竹煙火施放場所，其負責人應投保公共意外責任保險。而昨天並沒有接獲任何申請。

因此，如果這場煙火有違法施放的話，將可依爆竹煙火管理條例來開罰，未取得許可就施放，可罰3萬元到15萬元；未投保公共意外責任險可罰6萬到30萬元。也就是違法施放可開罰9萬元到45萬元。

相關新聞請見：

嘉市宮廟平安宴 信徒炮贊拖板車上煙火四射 嘉市消防局回應了

【看原文連結】

更多自由時報報導

季連成回光復災區巧遇傅崐萁夫婦 大方握手：中央地方應該是一體的

獨家》玩命創作？台中商辦16樓外牆神秘塗鴉 老司機抬頭看傻

中台禪寺驚爆性侵醜聞 寺方回應了

怕淡江大橋主橋塔「溫度裂縫」 400人次4天3夜輪班澆灌混凝土

